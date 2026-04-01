Ronald Koeman é inflexível: “O que aconteceu recentemente no PSV é um absurdo!”

Ronald Koeman conversa no episódio 1 a 1 do podcast com Rob Jansen, uma nova série do podcast KieftJansenEgmondGijp, sobre seu trabalho como técnico da seleção holandesa.

O técnico discute com Jansen, entre outros assuntos, a gestão de diferentes tipos de jogadores, tanto dentro quanto fora de campo. “É preciso dar liberdade aos jogadores que podem agregar algo a mais à equipe”, é uma de suas regras básicas.

No entanto, há limites que não devem ser ultrapassados, enfatiza Koeman. Ele cita o exemplo de Ismael Saibari, com quem Peter Bosz ficou muito frustrado na temporada passada.

O meia marroquino chegava atrasado com frequência e voltou a fazê-lo antes do confronto com o Arsenal, na Liga dos Campeões. Bosz estava farto. “Deixei-o no hotel. Ele estava atrasado pela enésima vez”, disse ele na época.

“Não foi a primeira vez, nem a quinta vez, mas pela enésima vez. E aí chega um ponto em que não dá mais.” Koeman considera esse tipo de comportamento “absurdo”. “O que aconteceu recentemente no PSV, jogadores chegando atrasados para uma reunião no dia da partida, isso é absurdo. Isso é ruim para uma equipe quando acontece.”

“É preciso intervir. Isso perturba o grupo e o que se pretende alcançar juntos. É preciso fazer tudo pela equipe”, afirma o técnico da seleção, que também conversa com o agente Jansen sobre a próxima Copa do Mundo e como Koeman planeja gerenciar seu grupo de 26 jogadores.

“Quando você entra em um torneio, sabe que só onze vão jogar. No início, os outros jogadores ainda aceitam seu papel, mas depois de duas semanas alguns percebem que não vão entrar em campo”, afirma o técnico da seleção. “Então, em uma seleção nacional durante um torneio, sempre surge um momento difícil, porque eles ainda precisam se adaptar à equipe.”

"Isso significa que você precisa garantir que haja uma certa energia ou vibração no seu grupo. Que, apesar de estarem decepcionados, eles treinem bem todos os dias, continuem dando o máximo e tornem as coisas o mais difíceis possível para os adversários. Isso é difícil, mas é algo que você precisa administrar."