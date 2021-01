Roma x Inter de Milão: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico será neste domingo (8) e agita a 17ª rodada do Italiano; veja como acompanhar ao vivo na internet

Em duelo de equipes que lutam pela ponta do Campeonato Italiano, e se enfrentam neste domingo (10), no estádio Olímpico de Roma, a partir das 8h30 (de Brasília), pela 17ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo na plataforma EI Plus. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Roma x Inter de Milão DATA Domingo, 10 de janeiro de 2020 LOCAL Estádio Olímpico de Roma, Roma - ITA HORÁRIO 8h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Nerazzurri querem terminar a rodada na liderança do italiano (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo na plataforma do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ROMA

Querendo grudar nos rivais no topo da tabela, a Roma conta com os retornos de Dzeko e Veretout para o duelo deste domingo. Por outro lado, Pellegrini, Fazio, Mirante, Pastore e Zaniolo estão fora, enquanto Santon e Spinazzola são dúvidas.

Provável escalação da Roma: Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

INTER DE MILÃO

A Inter de Milão quer vence o clássico para, quem sabe, terminar a rodada na liderança da . Os Nerazzurri não terão D'Ambrosio, Vecino e Pinamonti, lesionados. No ataque, Lautaro Martinez deve ter a companhia de Lukaku, que pode substituir Alexis Sanchez.

Provável escalação do Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Vidal, Brozovic, Young; Lukaku, Martinez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ROMA

JOGO CAMPEONATO DATA Crotone 1 x 3 Roma Serie A 6 de janeiro de 2021 Roma 1 x 0 Serie A 3 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Roma Serie A 15 de janeiro de 2021 16h45 (de Brasília) Roma x Spezia Copa da 19 de janeiro de 2021 17h15 (de Brasília)

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Sampdoria 2 x 1 Inter de Milão Serie A 6 de janeiro de 2021 Inter de Milão 6 x 2 Crotone Serie A 3 de janeiro de 2021

Próximas partidas