Roma x Barcelona ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas da Champions League feminina 2022/23

Equipes entram em campo nesta terça-feira (21), pelo primeiro jogo das quartas de final; veja como acompanhar na internet

Nesta terça-feira (21), pelo segundo jogo do dia de Uefa Champions League feminina, a Roma recebe o Barcelona em casa, no Stadio Olimpico, às 17h (de Brasília), no duelo de ida das quartas de final. A transmissão do duelo será feita pelo canal DAZN, no YouTube, enquanto na GOAL você acompanha ao duelo em tempo real.

Apesar de não poder contar com sua principal estrela, Alexia Putellas, o Barcelona vai para o jogo com confiança e capacidade para vencer a Roma em casa. A equipe vem de uma vitória por 5 a 1 sobre o Valencia, em jogo válido pela Liga Espanhola. Vale destacar que as Blaugranas chutaram simplesmente 16 chutes certos a gol, contra apenas um das adversárias.

Pelo lado das italianas, a situação não é tão diferente: em partida pela Serie A, as Giallorossi bateram a Fiorentina também por 5 a 1, com 11 chutes a gol contra três de La Viola. Em seus últimos compromissos pela Champions, as equipes venceram com tranquilidade seus rivais no encerramento da fase de grupos, com a Roma terminando na segunda posição do Grupo B e o Barça liderando o Grupo D.

Prováveis escalações

Roma: Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari e Minami; Andressa, Greggi e Giugliano; Serturini, Glacinti e Haavi. Técnico: Alessandro Spugna.

Barcelona: Paños; Bronze, Irene Hernandez, Mapi e Rolfo; Walsh, Hansen, Aitana Bonmati, Guijarro e Salma; Oshoala. Técnico: Jonatan Giráldez.

Desfalques

Roma

Sem desfalques confirmados.

Barcelona

Getty

Alexia Putellas (lesão)

Quando é?