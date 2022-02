Rodrygo, o cara que fica mais à vontade na Champions

Chegou a hora do mata-mata! PSG e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (15), no Parque dos Príncipes, às 17h (de Brasília), em jogaço pelas oitavas de final da Champions League.

E um dos prováveis titulares na equipe do Real é Rodrygo. Revelado pelo Santos, o atacante de apenas 20 anos tem 20 partidas na principal competição europeia (10 delas como titular). Ele marcou 7 gols e deu 6 assistências — ou seja, tem 13 participações diretas em gols com a camisa do time merengue e uma participação em gol a cada 67 minutos.

Desde o dia 25 de setembro de 2019, quando estreou pelo time principal do Real Madrid, o atacante atuou em 91 partidas e marcou 13 gols.

O atacante Rodrygo foi o herói do Real Madrid na abertura da fase de grupos da Liga dos Campeões. O ex-santista entrou na segunda etapa da partida contra a Inter de Milão e fez o gol da vitória a dois minutos do fim do tempo regulamentar.