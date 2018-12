River Plate x D'Alessandro é o maior reencontro de uma Libertadores recheada pela "Lei do ex"

De volta ao Inter, argentino será adversário seu clube do coração assim como os casos de Borja (Palmeiras), Barcos (Cruzeiro) e outros

O turbilhão de sentimentos que a Copa Libertadores provoca em torcedores também afetará protagonistas do espetáculo em 2019. O sorteio dos grupos colocou frente a frente, na briga por um lugar nos mata-matas, jogadores com relações íntimas (boas ou ruins) com alguns de seus adversários na fase classificatória.

O reencontro entre Andrés D'Alessandro e River Plate é o caso mais emblemático. "Qualquer um, menos o River", desejou o camisa 10 do Internacional às vésperas do sorteio. Não adiantou. Os gaúchos, de volta à Libertadores após quatro anos, caíram no Grupo A, que tem os argentinos, atuais campeões continentais, como cabeças de chave.

D'Alessandro, 37 anos e 429 jogos disputados pelo Inter em 11 temporadas, é ídolo colorado, mas guarda o River no coração, afeto que nunca escondeu de ninguém. Revelado pelos Millonarios, ele fez questão de voltar ao clube por um breve período, em 2016, e ganhou dois títulos (Recopa e Copa Argentina), antes de retomar a sua trajetória em Porto Alegre.

O Inter de D'Ale deverá encarar o River (de D'Ale) logo na primeira rodada da fase de grupos, com data e horário a ser confirmada pela Conmebol, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, provavelmente com portões fechados, já que os argentinos perderam mandos de campo devido aos incidentes com o ônibus do Boca Juniors que adiaram a segunda partida da final da Libertadores deste ano.

A ausência de torcida local beneficia o Colorado. E também deixa D'Alessandro menos vulnerável ao som do coração.

Outros reencontros com o ex

Um dos artilheiros da última edição da Libertadores, com nove gols, Miguel Borja também viverá situação semelhante à de D'Alessandro, mas pelo segundo ano seguido, já que o Junior Barranquilla caiu novamente na chave do Palmeiras, o Grupo F.

O atacante nunca atuou pelo Junior, mas é torcedor assumido dos Tiburones. Nos primeiros dias de férias após conquistar o título do Campeonato Brasileiro com o Verdão, Borja foi ao jogo de ida da final da Copa Sul-Americana, contra o Athletico Paranaense, na Colômbia - empate em 1 a 1.

O time de Barranquilla foi rival alviverde na fase de grupos da Libertadores deste ano, e Borja não esmoreceu. Quatro dos nove gols anotados pelo atacante na competição saíram diante do time do coração.

Assim como em D'Alessandro x River, a "lei do ex", aquela que nunca falha no futebol, tem potencial para agir logo nas primeiras partidas da próxima Libertadores. Adversário do Cruzeiro no Grupo B, o Huracán já teve o argentino Hernán Barcos, atualmente na Raposa, no comando de ataque, em 2008. Foram 14 jogos e três gols marcados.

No caso de Pablo Mouche, um gol diante de seu "ex" pode ter gostinho de vingança. O atacante argentino está emprestado ao San Lorenzo pelo Palmeiras, e ambos caíram no mesmo grupo. Contratado em 2013, ele não se destacou pelo Verdão, que o vem cedendo a outros clubes ano após ano.

Joao Rojas seria outro com possibilidade de marcar diante do ex-clube, mas o atacante equatoriano, ex-Talleres e atualmente no São Paulo, não participará do embate entre as duas equipes, pela fase preliminar, por conta de uma grave lesão no joelho direito, sofrida em novembro. A previsão de retorno aos gramados é em maio de 2019.