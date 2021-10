River Plate x Boca Juniors: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste domingo (3), pela 14ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Argentina vai parar! Neste domingo (3), River Plate e Boca Juniors se enfrentam no Monumental de Nuñez, a partir das 17h (de Brasília), pela 14ª rodada da segunda fase do campeonato nacional. A partida terá transmissão ao vivo no Brasil apenas pelo Star+, serviço de streaming do grupo Disney. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO River Plate x Boca Juniors DATA Domingo, 3 de outubro de 2021 LOCAL Monumental de Nuñez, Buenos Aires - ARG HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Boca quer a vitória no clássico argentino / Foto: Boca Jniors Divulgação

O Star+, streaming do grupo Disney, fará a transmissão do jogo ao vivo no Brasil. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na parte vice-liderança, o River Plate quer o triunfo no clássico para tentar assumir a ponta da tabela.

Os Millonarios não terão Jonatan Maidana, que continua lesionado.

Do outro lado, o Boca Juniors quer os pontos para tentar ganhar posições e se aproximar dos rivais que estão na parte de cima.

Os Xeneizes também tem desfalques: Eduardo Salvio e Ezequiel Almiron estão machucados.

Provável escalação do River Plate: Armani, Casco, Rojas, Díaz, Angileri, Pérez, De La Cruz, Simon, Carrascal, Romero e Álvarez.

Provável escalação do Boca Juniors: Rossi, Advíncula, Izquierdoz, Rojo, Fabra, Rolón, Montes, Almendra, Cardona, Pavón e Orsini.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA Cordoba 1 x 3 River Plate Campeonato Argentino 25 de setembro de 2021 River Plate 1 x 0 Arsenal Sarandí Campeonato Argentino 19 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Banfield x River Plate Campeonato Argentino 9 de outubro de 2021 18h (de Brasília) River Plate x San Lorenzo Campeonato Argentino 17 de outubro de 2021 20h15 (de Brasília)

BOCA JUNIORS

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 1 x 0 Colón Campeonato Argentino 26 de setembro de 2021 Boca Juniors 0 (4) x (2) 0 Patronato Copa Argentina 22 de setembro de 2021

Próximas partidas