River Plate x Platense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam neste domingo (21), pela 17ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O River Plate recebe o Platense na noite deste domingo (21), no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, às 20h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Apesar da derrota no jogo passado, o River Plate se manteve na liderança do campeonato, com 37 pontos. Os Millonarios contam com a força de sua torcida para defender a sua posição na tabela. Já o Platense vem de triunfo e subiu para o 16º ligar, com 20 pontos.

Prováveis escalações

River Plate: Armani, Casco, González, P. Díaz, E. Díaz, Pérez, De la Cruz, Beltrán, Barco, Fernández e Rondón.

Platense: Macagno, Morgantini, Jacquet, Pellegrino, Marcich, Rossi, Díaz, Valdivia, Martínez, Castro e Quiroga.

Desfalques

River Plate

Sem desfalques confirmados.

Platense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?