River Plate já admite negociar De La Cruz com o Flamengo; clube argentino aguarda oferta oficial

Rubro-Negro ainda busca acordo com estafe do atleta antes de formalizar proposta aos argentinos

O Flamengo está determinado a contratar Nicolas de La Cruz, do River Plate. Antes irredutível, o clube argentino já admite que pode negociar o meio-campista com o clube carioca e aguarda pela proposta oficial para se pronunciar.

Segundo soube a GOAL, o Flamengo ainda busca um acordo com o estafe do jogador e tem reunião agendada com os representantes do atleta nos próximos dias. O clube carioca trata diretamente com Paco Casal, o principal agente do uruguaio. Há grande otimismo por parte dos rubro-negros.

Além de fechar o acordo com De La Cruz, o Flamengo busca alinhar com o estafe do atleta a proposta que fará ao River Plante. A ideia é chegar na mesa dos argentinos com tudo bem amarrado. Antes, os Millionarios descartavam abrir negociação porque não queriam reforçar um rival na América do Sul.

O fato do Flamengo se mostrar disposto a fazer um investimento alto em De La Cruz fez com que o River Plate mudasse a postura. Os argentinos estão surpreendidos com a convicção dos rubro-negros na contratação do jogador.

Segundo soube a GOAL, caso o River Plate caia na fase de grupos da Copa Libertadores, o Flamengo também pode ter a vida facilidade nas tratativas pelo meio-campista.

O River Plate tem 50% dos direitos econômicos de De La Cruz e o Liverpool do Uruguai os outros 50%, mas há um acordo para que o time argentino comande as negociações e dê a palavra final.