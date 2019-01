Rio Ferdinand diz ter sofrido com álcool no começo da carreira: "Cheguei a beber dez cervejas após os jogos"

Aos 40 anos, Ferdinand revelou ter sofrido com problemas alcoólicos no início de carreira

Ex-capitão do Manchester United e da Inglaterra, Rio Ferdinand admitiu em entrevista ao jornal britânico The Guardian que no início da carreira, quando ainda atuava pelo West Ham, chegava a beber dez cervejas após os jogos com o clube.

Em entrevistas anteriores, o jogador reconheceu que passou por momentos complicados após a perda de sua esposa, em 2015, devido ao câncer. Agora, Ferdinand falou abertamente sobre sua relação com o álcool no início de carreira.

“Quando eu estava no West Ham... alguns momentos da minha carreira foram turvos. As pessoas falam sobre tal jogo e tal jogava e eu apenas sento e balanço a cabeça. Eu não tenho ideia do que eles estão falando. Eu não me lembro", disse.



(Foto: Getty Images)

Questionado sobre quantas cervejas poderia consumir por dia, o inglês garantiu: "muitas, entre oito, nove ou dez".

Apesar dos relatos, Ferdinand destacou que não bebia em noites anteriores aos jogos, mas na sequência comentou que vivia “em uma cultura diferente do futebol, com álcool e discotecas”.

Porém, em breve palavras, Rio Ferdinand disse ter tido “habilidade natural” para superar essa fase.

Em 19 anos de carreira, o ex-jogador passou por tradicionais times como Bournemouth, West Ham, Leeds United, Manchester United e Queens Park Rangers. Porém, a melhor fase profissional ocorreu nos Reds Devils, onde conquistou Premier League e Champions League.