Rio Ferdinand admite que chegou a jogar bêbado na Premier League

Ídolo do Manchester United conta que, no início de sua carreira, pelo West Ham, teve que entrar em campo após tomar três doses de conhaque em um bar

Rio Ferdinand é um dos grandes zagueiros da história do futebol inglês e uma das maiores lendas da Premier League. Contudo, o ex-defensor revelou algo no mínimo inusitado sobre sua carreira. O ídolo do admitiu que chegou a jogar bêbado pelo , em partida contra o , quando ainda era adolescente.

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ferdinand, que iniciou sua trajetória como jogador profissional no West Ham, fazia parte do grupo que viajou para Highbury para uma partida do Campeonato Inglês, no início da temporada 1996/97. Mesmo assim, ele não estava escalado para o duelo.

Mais times

Fora do time, o defensor, com apenas 17 anos de idade na época, foi até um bar e começou a beber, uma vez que não iria jogar. Porém, a partir de um imprevisto com Paulo Futre - que deixou o campo antes do apito inicial por não receber a camisa 10 -, Ferdinand acabou convocado para a partida, para sua surpresa.

“Eu estava no West Ham e estava com o restante do elenco, mas não iria jogar, então fui até o bar e bebi três doses de conhaque com coca-cola. Então o roupeiro veio e disse 'você precisa se trocar'”, contou ao The Mo Gilligan Podcast.

“Minha primeira aparição em Highbury. Eu tinha 17, 18 anos. Então desci as escadas e me perguntaram: ‘Você está bem?’. Eu estava tipo, ‘Sim, estou bem’. Mas estava bêbado”, lembrou o ex-zagueiro.

Foto: Getty Images

Mesmo assim, como Paulo Futre abandonou o restante da equipe, Ferdinand foi escalado para a partida e iniciou o confronto no banco de reservas, onde ficou torcendo para não entrar em campo.

“Estava no banco pensando, por favor, não me chame. Três conhaques com coca, não posso entrar em campo. Mas acabei entrando por cerca de 15 minutos”, acrescentou.

O West Ham perdeu a partida por 2 a 0, mas esse já era o placar quando Ferdinand entrou em campo. Obviamente, o episódio não interferiu na carreira do inglês, que mais tarde conquistaria a Premier League seis vezes.