Messi me fez passar vergonha: Rio Ferdinand e o domínio do Barça na final da Champions

Ex-zagueiro admite que o Manchester United não viu a cor da bola na decisão de 2011 e enaltece o argentino

O ex-zagueiro Rio Ferdinand admitiu que se sentiu envergonhado depois da derrota do por 3 a 1 para o na final da Liga dos Campeões em 2011, disputada em Wembley.

Liderado por Messi, que infernizou a defesa dos Diabos Vermelhos e ainda fez um belo gol, o time catalão foi superior durante todo o confronto e ficou com a taça, a exemplo do que havia acontecido dois anos antes, quando ingleses e espanhóis também decidiram o maior torneio da Europa.

"O Barça nos deu uma lição em Wembley. Ficamos lá vendo eles erguerem o troféu. Giggs, Scholes e eu estávamos juntos com a mão na boca e eu disse: caras, estou envergonhado", revelou Ferdinand ao canal de Youtube Copa 90.

Mais times

O ídolo do United afirmou ainda que Messi "fez o que quis" na decisão e o colocou acima de Ronaldinho Gaúcho, outro craque do time catalão. "O Messi foi um matador. Ronaldinho era irreal, um mágico que joga livremente. Mas Messi faz tudo isso e ainda sempre tem um gol ou assistência no final".

A final da Champions em 2011

O duelo que deixou Ferdinand envergonhado ocorreu em 28 de maio de 2011 no lendário estádio de Wembley e mais uma vez opôs o Barça de Guardiola ao United de Ferguson. Dois anos antes, em , os catalães haviam vencido por 2 a 0.

Com a bola rolando em Londres, Pedro abriu o placar para o Barça aos 26 minutos, mas Rooney empatou oito minutos depois. Na etapa final, Messi, em chute certeiro de fora da área, colocou os catalães novamente em vantagem aos 8 minutos. Já aos 23, o argentino fez linda jogada pela esquerda e cruzou para Busquets, que rolou para Villa fechar o placar. Placar justo para uma decisão que teve a equipe de Pep muito superior.

Mais artigos abaixo

"Eles são os melhores da Europa, não há dúvida nisso. Posso dizer que é a melhor equipe que eu enfrentei na minha carreira como treinador", disse Ferguson após a partida.

De lá para cá, o United caiu de rendimento e nunca mais disputou a final do principal torneio europeu. O Barcelona jogou mais uma - e venceu - na temporada 2014/2015 (3 a 1 contra a ).