Rio de Janeiro veta torcida única, mas governador proíbe organizadas dos quatro clubes de frequentar estádios

Cláudio Castro garantiu que o governo vai "aumentar o sarrafo e mão forte do Estado será exercida"

O Ministério Público do Rio de Janeiro avaliava pedir torcida única nos clássicos de futebol. A situação, no entanto, não foi para frente, pelo menos neste momento. Os clubes e o governador do Estado, Cláudio Castro, foram contrários a esta possibilidade de discutiram uma série de medidas contra a violência entre torcedores.

Numa reunião que aconteceu nesta sexta-feira (10), no Palácio Guanabara, entre o governador e representantes dos quatro clubes semifinalistas do Campeonato Carioca, algumas medidas foram debatidas e determinadas por Cláudio Castro. Entre elas, a proibição de algumas torcidas organizadas frequentarem os estádios. Torcida única foi totalmente vetada.



“O governo vai aumentar o sarrafo da punição. Não dá pra ter diálogo com que não cumpre acordo. A mão forte do Estado será exercida. Raça Rubro-Negra, Jovem Fla, Força Jovem, Young Flu e Fúria estão proibidas de frequentar qualquer jogo. Também decidimos a abertura e o enquadramento de todos esses brigões no inquérito como organização criminosa”, disse o governador.

A reunião aconteceu cinco dias depois do clássico entre Flamengo e Vasco, pela Taça Guanabara, onde existiu vários focos de confusões e brigas entre torcedores espalhados pela cidade do Rio de Janeiro. Além de proibir algumas organizadas de frequentarem o estádio, Castro também proibiu que os clubes cedam ingressos.

Todos contra torcida única no Rio de Janeiro

Durante a reunião, o tema torcida única não chegou a ser debatido. Isso porque todos foram já contrários a aos jogos com apenas uma torcida, inclusive Cláudio Castro.



“Não foi nem aventado. A gente considera [a medida] a falência da segurança pública. Conseguimos fazer Réveillon com milhões de pessoas, Carnaval com centenas de milhares. Temos que ter condições de fazer jogo com duas torcidas, sim”.

Da mesma forma os clubes se mostraram contrários. Flamengo e Fluminense, por exemplo, afirmam que vários estados no país adotaram a medida e a violência continuou, mostrando ineficácia, especialmente pelo fato dos brigões se encontraram em vários setores da cidade, mesmo longe do estádio. Na opinião de todos, não traduz a solução.