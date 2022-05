Richarlison, coração e alma do Everton na luta vencida contra o rebaixamento

Foi sofrido, mas o Everton fugiu do rebaixamento. Nessa quinta-feira (19), no penúltimo jogo dos Toffees na Premier League 2021/22, o Everton bateu o Crystal Palace, no Goodison Park, por 3 a 2, de virada, e garantiu a permanência na primeira divisão inglesa. O grande protagonista dessa história é o brasileiro Richarlison, que marcou mais uma vez hoje.

A temporada do Everton, dentro de campo, começou promissora. Apesar da rejeição ao técnico Rafa Benítez (ex-Liverpool), os cinco primeiros jogos invictos deixaram a torcida animada. Mas quando a equipe caiu de produção, não levantou mais. Entre 17/10/2021 e 15/01/2022, foram 13 jogos, com nove derrotas, duas vitórias e dois empates. E assim, após uma derrota para o Norwich, terminava a breve 'Era Benítez' no lado azul de Liverpool.

A chegada de Frank Lampard não melhorou exatamente os Toffees, mas foi decisiva para a recuperação de Richarlison. Mesmo com o time mal dentro de campo, o 'Pombo' se mostrou decisivo e marcou gols que significaram pontos importantes.

O mês de abril marcou a arrancada do brasileiro. Em 20 partidas pela Premier League, de agosto a março, ele tinha feito apenas quatro gols. A partir do início de abril, Richarlison marcou seis gols em 10 partidas disputadas. Apenas Heung-min Son marcou mais vezes que ele nesse período, com oito tentos.

Nos últimos meses, o Everton passou algumas rodadas na zona de rebaixamento, mas as boas atuações do brasileiro somadas a uma torcida alucinada dentro do Goodison Park - e que usou até uma 'tática de Libertadores da América', ao soltar fogos em frente aos hotéis dos clubes rivais na véspera das partidas - conseguiram reverter o cenário.

O brasileiro é visto como o jogador incansável, um "leão" dentro de campo. Além de marcar gols, é importante taticamente e não é raro aparecer no campo de defesa para desarmar e ajudar a zaga. É difícil pensar em um jogador do atual elenco mais amado pela torcida do que Richarlison.

Os gols do 'Richy', como é chamado pela torcida do Everton, não foram importantes apenas para tirar o time da zona de rebaixamento. É a terceira temporada consecutiva que Richarlison marca pelo menos 10 gols com a camisa do Everton. Apenas Lukaku, com quatro temporadas, marcou mais vezes seguidas.

Apesar da empolgação da fuga do rebaixamento, a próxima temporada do Everton na Premier League gera mais dúvidas e desconfiança do que otimismo.

Por outro lado, se há alguém que se valorizou nesse cenário caótico foi Richarlison. Essa luta e entrega dentro de campo que ele demonstrou agradam bastante a um certo Adenor Leonardo Bachi, o Tite, treinador da seleção brasileira.

Com menos de seis meses para o início da Copa do Mundo no Qatar, Richarlison é um nome que tem grandes chances de figurar os atletas que representarão o selecionado nacional. Para muitos, ele já 'está dentro da lista'. Serão mais alguns meses para confirmar isso, mas talvez seja exatamente o que Tite precisa para sua seleção no sonho do hexa.

Richarlison vai ficar no Everton?

Desde a saída de Carlo Ancelotti do Everton, ao final da última temporada, muito se fala que Richarlison deve deixar o Everton e migrar para um time com mais ambições. Já protagonista da seleção brasileira, Richarlison é visto como um jogador 'bom demais' para os Toffees. A má fase do clube de Merseyside já fez o 'Pombo' cogitar deixar o time azul.

Para segurar o brasileiro na sua equipe, o Everton precisará resistir na próxima janela. Isso porque clubes como Manchester United, PSG e Bayern de Munique já fazem sondagens com o intuito de contratá-lo a partir de junho, quando abre a janela de transferências na Europa.

Os Toffees pagaram cerca de 50 milhões de libras por Richarlison, em 2018 e não devem liberar o atleta por menos do que pagaram.

Quem ainda briga para não cair?

A disputa para ver quem fica na Premier League e quem joga Championship em 2022/23 está entre Burnley e Leeds United e fica para a última rodada.

O Leeds chega para o último compromisso da temporada na zona do rebaixamento. Empatado com o Burnley, mas com saldo de gols pior. Por isso, qualquer empate ou derrota do Leeds ou vitória do Burnley mantém os Clarets na elite. Uma vitória do Leeds e uma derrota ou empate do Burnley assegura a vaga dos Whites na PL.