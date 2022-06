Richarlison assina contrato com o Tottenham

Depois de brilhar por Watford e Everton na Premier League, o atacante agora vestirá a camisa da equipe londrina

Richarlison é o novo jogador do Tottenham. Segundo apurado pela GOAL, O atacante brasileiro assinou contrato válido por quatro temporadas, com opção de mais um ano em caso de metas atingidas.

O documento foi assinado em meio às férias do atacante, no Pantanal. Para contar com Richarlison, o Tottenham gastou cerca de 60 milhões de libras (50 milhões mais a opção de outros 10, a serem pagos dependendo de metas atingidas).

Revelado pelo América-MG e com passagem também pelo Fluminense (o que vai render dinheiro também para os dois clubes brasileiros), Richarlison foi o principal destaque do Everton em uma temporada difícil, marcada pela fuga do rebaixamento.

Na temporada passada, o atacante, presença constante nas convocações de Tite para a seleção brasileira, marcou 11 gols e deu cinco assistências em 11 jogos.

Considerando jogos da Premier League inglesa, Richarlison tem 48 gols marcados, número que o coloca como terceiro brasileiro com mais gols na competição – atrás apenas de Gabriel Jesus (58) e Roberto Firmino (71).