Retrô x Salgueiro ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Pernambucano

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela semifinal do Estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Retrô e Salgueiro se enfrentam na tarde deste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, pela semifinal do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Quer ver jogos do Pernambucano ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Com apenas uma derrota no Estadual, o Retrô avançou à semifinal após ter encerrado a primeira fase na vice-liderança, com 27 pontos, três a menos que o líder Sport. Até aqui, foram oito vitórias, três empates e uma derrota. Aproveitamento de 75%.

Do outro lado, o Salgueiro, que ficou em sexto lugar, com 16 pontos, eliminou o Náutico nos pênaltis por 14 a 13, após o empate no tempo normal em 1 a 1.

Em cinco jogos disputados entre as equipes, foram duas vitórias para cada lado, além de um empate. No último encontro válido pela primeira fase do Campeonato Pernambucano 2023, o Retrô venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Retrô: Erivelton Silva, Israel, Renan Dutra, Guilherme Paraíba, João Victor, Ratinho, Rômulo, Luisinho, Albano, William Marcílio, Júnior Fialho. Técnico: Dico Woolley.

Salgueiro: Éverton; Gabriel Fonseca, Leo Ceará, Wesley e Denilton; Hebert, Gaspar e Pedro Talisca; Robinho, Odilávio e Palominha. Técnico: Marcos Tamandaré.

Desfalques

Retrô

Sem desfalques confirmados.

Salgueiro

Não há desfalques confirmados.

Quando é?