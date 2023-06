Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O ASA encara o Retrô na noite desta quarta-feira (14), no estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca, a partir das 20h (de Brasília), pela oitava rodada grupo A4 do Campeonato Brasileiro Série D. A partida terá transmissão ao vivo do portal F.Sports TV, na internet.

Em terceiro lugar do grupo, o Asa soma 9 pontos e vem de derrota fora de casa. Já o Retrô entra em campo defendendo a liderança, com 15 pontos.

Prováveis escalações

ASA: Renan, Jonathan, Yamada, Dudu, Cristiano Robert, Victor Pereira, Marquinhos, Ze Wilson, Joãozinho, Cristian e Thallyson.

Retrô: Jean, Guilherme, Jonas, Radsley, Kevyn, Israel, Fernandinho, Alencar, Luis, Renan e Giva.

Desfalques

ASA

Sem desfalques confirmados.

Retrô

Sem desfalques confirmados.

Quando é?