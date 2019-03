Renovação do Real Madrid começa com saídas de Bale, Isco e Marcelo, diz jornal

Segundo publicação do AS, altos e baixos na temporada fizeram clube decidir abrir negociações

O Real Madrid deve passar por uma reformulação em seu elenco no fim da temporada atual e alguns jogadores de peso como Marcelo, Bale e Isco podem deixar o clube, segundo reportagem do jornal espanhol AS desta segunda-feira (4).

Segundo a reportagem, os altos e baixos do trio na temporada fizeram com que o clube cogitasse a possibilidade de negociá-los. Além deles, Brahim, Mariano e Vallejo também podem estar de saída.

Após perder o posto de titular para Reguilón, o brasileiro Marcelo é quem mais tem aparecido na mídia como quem estaria mais perto de deixar o Real Madrid e surgiu como alvo da Juventus.

Já o caso de Bale é, segundo o AS, irreversível. O Real Madrid entende que o atacante não conseguiu liderar o time após a saída de Cristiano Ronaldo, e estaria disposto a negociá-lo no fim da temporada, mesmo que não consiga receber os 100 milhões de euros investidos no galês.

Isco, que tem figurado entre os reservas do Madrid sob o comando de Solari, pode permanecer no clube caso um novo treinador assuma a equipe.