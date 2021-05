Renovação de Guerrero e Inter: "não é sobre dinheiro e ninguém é obrigado", diz agente do atacante

O jogador pode estar de saída do Colorado; reunião para a definição do futuro foi remarcada

A reunião entre Internacional e Paolo Guerrero que estava prevista para acontecer nesta segunda-feira (3), entre a direção e o empresário do jogador, foi remarcada para outra data. A informação foi confirmada pelo agente do atacante, o empresário Vinícius Prates, que admitiu que a manifestação sobre uma possível rescisão de contrato divulgada no último domingo (2) teve o aval do atacante peruano.

“O Guerrero ficou muito chateado com algumas manifestações que partiram de dirigentes do clube em relação a não renovação de contrato. O nosso intuito em divulgar a nota e de reunir com a direção é corrigir algumas situações que estão vazando na imprensa. Nós não estamos falando de dinheiro e ninguém é obrigado a renovar contrato, nem o clube e tão pouco o jogador. Enquanto o Guerrero não voltar a jogar, nós não vamos falar de renovação”, disse Vinícius Prates em contato com a reportagem da Goal.

Prates também foi questionado sobre a declaração do presidente Alessandro Barcellos, que, em falas à Goal, disse que o agente estava mentindo sobre o pedido de rescisão de contrato do atacante.

“Eu não menti, eu falei com o Paulo Bracks (executivo de futebol do Inter) este ano sobre a possibilidade de liberar o Guerrero e em troca o Inter economizaria em não pagar o salário até o final do contrato, já que tinha o interesse de outro clube em contrata-lo. Ele disse que liberar desta maneira estava fora de cogitação, que só com uma proposta oficial de compra para compor uma negociação”, explicou o empresário.

Paolo Guerrero se apresentou normalmente na manhã desta segunda-feira no CT Parque Gigante, e em nenhum momento falou sobre o assunto de rescisão de contrato com os dirigentes. Guerrero se recupera de uma tendinite no joelho direito, o mesmo joelho que Guerrero rompeu os ligamentos no ano passado, e não tem previsão de quando irá retornar aos treinos.

A direção colorada faz questão de destacar que não existe nenhuma pendência financeira entre o clube e o atacante peruano. Que tudo que foi acertado quando da sua contratação está em dia.

“Não existe nada de atraso de salário, nenhuma pendência financeira entre Inter e Guerrero. A conversa que eu tive com o Guerrero hoje foi de apoio na sua recuperação e de que mais do que nunca o clube conta com ele este ano, queremos ele em campo e ajudando o Inter”, disse o vice de futebol do Inter João Patrício Hermann, para a reportagem da Goal.