Futuro de Guerrero no Internacional pode ser definido nesta segunda

Declarações do empresário do peruano geraram incômodo na diretoria do Colorado

A polêmica envolvendo o atacante Paolo Guerrero e o Internacional terá mais desdobramentos nesta segunda-feira, quando acontece a reapresentação dos jogadores no CT Parque Gigante. No último sábado, o empresário Vinícius Prates, representante do atacante peruano, declarou que havia pedido a rescisão do contrato do atleta atendendo a um pedido do jogador, que está incomodado por não ter sido procurado pelo Colorado para renovar o seu vínculo, que acaba no final deste ano.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A manifestação de Vinícius Prates causou indignação nos dirigentes do clube. Em entrevista exclusiva à Goal, o presidente do Inter Alessandro Barcellos disse que o empresário de Guerrero está mentindo sobre ter pedido a rescisão de contrato do atacante peruano.



“O Vinícius Prates está mentindo, em nenhum momento ele procurou a direção do Inter para falar da rescisão de contrato do Guerrero. Falo todos os dias com o Guerrero, e em nenhum momento ele falou sobre rescisão de contrato”, declarou o Barcelos.



Após grande repercussão da declaração do mandatário colorado, Prates acabou divulgando uma nota confirmando o desejo de Paolo Guerrero em rescindir o contrato com o Internacional.



"Sobre Paolo Guerrero:



O jogador está insatisfeito com as recentes declarações públicas que os dirigentes do clube vem fazendo constantemente sobre a situação contratual do atleta.



Desde que chegou ao Internacional, sempre se dedicou integralmente, pedindo inclusive dispensa da seleção de seu país para defender o clube. No período em que esteve lesionado, Paolo investiu particularmente em sua recuperação e esteve a disposição da equipe em tempo recorde.



O atleta, junto com seu empresário, pediram a rescisão contratual já que ambos entendem que existe uma falta de respeito dos dirigentes com o jogador que sempre foi profissional e dedicado ao clube. As recentes manifestações do estafe do jogador não falam e não são por conta de uma renovação, mas por conta das manifestações do clube onde colocam em dúvida a permanência do jogador.



Independente de qualquer situação, Paolo desperta interesse de diversos clubes do Brasil e do mundo, mas nunca expôs tais situações por respeito e ética ao Internacional, atitude diferente tida por parte dos dirigentes atuais.



Posicionamento oficial do empresário do atleta."





No domingo, após o jogo contra o Juventude, em que o Inter foi derrotado por 1 a 0, o executivo de futebol Paulo Bracks falou sobre a nota divulgada pelo empresário de Guerrero e qual será o avanço desta situação.



“O Guerrero é um atleta que tem contrato em vigor, contrato que está sendo cumprido de ambas as partes. O Inter conta com o Guerrero, até segunda ordem. De qualquer forma, isto é um assunto que não deveria ser tratado via imprensa. Não existe falta de respeito e não falta nada ao atleta. Diariamente conversamos com o Guerrero e nos surpreendeu, obviamente, a manifestação do seu empresário. Não ouvi nenhuma manifestação do Guerrero e ele, e o seu empresário, sabe o caminho legal que deve seguir se quiser rescisão de contrato”, disse Bracks.



O contrato de Guerrero com o Inter vai até dezembro deste ano. A multa contratual é de US$ 2,5 milhões. Caso não aconteça acordo de renovação, em junho deste ano o atacante peruano pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, saindo de graça no final do ano.



Hoje Paolo Guerrero é o maior salário do atual grupo de jogadores, e a sua saída pode representar uma economia de quase R$ 1 milhão por mês na folha de pagamento. A possível negociação de renovação de contrato de Guerrero com o Inter vai passar pela relação atual de custo-benefício.



Atualmente Guerrero está se recuperando de uma tendinite no joelho direito, o mesmo que em agosto de 2020 rompeu o ligamento cruzado. Não existe previsão dos médicos do Inter de quando o peruano voltará a ficar à disposição do técnico Miguel Ángel Ramírez.