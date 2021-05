Presidente do Internacional chama empresário de Guerrero de mentiroso e fala até em renovação

Em contato com a Goal, Alessandro Barcellos, presidente do clube gaúcho, reiterou a boa relação com o atacante

A notícia de que o empresário Vinicius Prates, responsável por cuidar da carreira do centroavante Paolo Guerrero, teria pedido a rescisão do contrato do peruano com o Inter caiu como uma bomba no início da noite deste sábado (01).

Segundo o empresário, o motivo do pedido de rescisão seria porque o Inter, até o momento, não procurou Guerrero para tratar da renovação de contrato, o que, de acordo com o agente, é uma falta de respeito com o jogador. O contrato de Paolo Guerrero com o Inter acaba em dezembro deste ano, e em junho o atacante fica livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube.

Procurado pela reportagem do Goal, o presidente colorado mostrou indignação com a manifestação do empresário de Paolo Guerrero.

“O Vinícius Prates está mentindo, em nenhum momento ele procurou a direção do Inter para falar de rescisão de contrato do Guerrero. Não falou comigo, não falou com o Bracks (Paulo Bracks, executivo de futebol) e nem com o João Patrício (João Patrício Hermann, vice de futebol). O Inter não recebeu absolutamente nada sobre pedido de rescisão do Guerrero” disse o mandatário colorado Alessandro Barcellos.

O presidente do Inter também destacou a boa relação que tem com Paolo Guerrero.

“Falo todos os dias com o Guerrero e, em nenhum momento ele falou sobre rescisão de contrato. Ele sempre manteve o mesmo comportamento, nem insinuou nada sobre o assunto, pelo contrário, sempre disse que gosta de Porto Alegre, ele comprou uma casa aqui, ele tem investido na cidade, então este assunto de rescisão, tratado via imprensa pelo empresário, me causa estranheza”, disse Alessandro Barcellos.

Nos próximos dias a direção do Inter deve chamar Paolo Guerrero para começar a tratar da renovação de contrato. A ideia é de um novo vínculo por mais dois anos.

“Vamos conversar com ele para tratar da renovação, sempre destacamos que queremos renovar com o Guerrero. Ele sempre disse que gosta do Inter, gosta da cidade. Agora se não acontecer o acordo, ele vai cumprir o contrato com o Inter até dezembro, que é quando encerra o vínculo atual. Volto a afirmar, não existe nada de rescisão, isto é mentira do empresário do Guerrero”, finalizou o presidente colorado Alessandro Barcelos.