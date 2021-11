Renato Gaúcho, Cuca e Abel Ferreira estão na lista final de prêmio de melhor técnico do mundo

Treinadores do futebol brasileiro concorrem com gigantes europeus. Vencedor será divulgado em novembro

Abel Ferreira (Palmeiras), Renato Gaúcho (Flamengo) e Cuca (Atlético Mineiro) foram indicados ao prêmio de melhor treinador do mundo pelo IFFHS, a International Federation of Football History and Statistics.

Destaques do futebol da América do Sul, os técnicos concorrem com nomes de peso da Europa, como Pep Guardiola (Manchester City), Jurgen Klopp (Liverpool), Diego Simeone (Atlético de Madrid) e o atual campeão da Champions league com o Chelsea, Thomas Tuchel.

O grande vencedor do prêmio será anunciado em novembro, junto da lista dos artilheiros da temporada e melhores jogadores. Em 2020, Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, foi o grande destaque.

Confira a lista completa de candidatos:

Thomas Tuchel (Alemanha, Chelsea)

Josep Guardiola (Espanha, Manchester City)

Mauricio Pochettino (Argentina, PSG)

Zinedine Zidane (França, Real Madrid)

Unai Emeri (Espanha, Villarreal)

Ole Gunnar Solskjaer (Noruega, Manchester United)

Hans-Dieter Flick (Alemanha, Bayern)

Julian Nagelsmann (Alemanha, Leipzig)

Diego Simeone (Argentina, Atlético de Madrid)

Antonio Conte (Itália, Internazionale)

Christophe Galtier (França, Lille)

Yuriy Vernydub (Ucrânia, xerife)

Renato Gaúcho (Brasil, Flamengo)

Abel Ferreira (Brasil, Palmeiras)

Alexi Stival “Cuca” (Brasil, Atlético Mineiro)

Pitso Mosimane (equipe da África do Sul / Al Ahly SC)

Manqoba Mngqithi (África do Sul, Mamelodi Sundowns)

Moeni Chaabani (Tunísia, Esp Tunis)

Jim Curtin (EUA, Philadelphia Union)

Santiago Solari (Argentina, equipe do CF America)

Javier Aguirre (México, CF Monterrey)

Juan Reynoso (Peru, equipe Cruz Azul)

Leonardo Jardim (Portugal, Al Hilal FC)

Gi dong Kim (Coreia do Sul, Pohang Steelers)