Remo x São José-RS: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série C

Remo e São José-RS se enfrentam neste sábado (23), no Estádio Evandro Almeida, a partir das 19h (de Brasília), pela terceira rodada do Brasileirão Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plaraforma de streaming.

QUANDO É?

JOGO Remo x São José-RS DATA Sábado, 23 de abril de 2022 LOCAL Estádio Evandro Almeida - Belém, PA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Martins Diniz

Assistentes: Lehi Sousa Silva e Milton Jeronimo Souza Alves

Quarto árbitro: Djonaltan Costa de Araujo

ONDE VAI PASSAR?

O DAZN, serviço de streaming,é o veículos que vai transmitir o jogo deste sábado, no Estádio Evandro Almeida.

MAIS INFORMAÇÕES

Tanto o Remo quanto o São José chegam para o jogo com uma vitória e uma derrota cada um neste comecinho de Série C 2022.

No caso do Remo, a vitória veio na primeira rodada, por 2 a 1 contra o Vitória, em casa. Já o segundo jogo, fora da casa, contra o Manaus, a equipe acabou derrotada por 1 a 0.

O São José teve a ordem contrária. Perdeu o primeiro jogo para o Botafogo, na Paraíba, por 2 a 1, e venceu o Volta Redonda na segunda rodada, por 3 a 1.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 2 x 1 Cruzeiro Copa do Brasil 19 de abril de 2022 Manaus 1 x 0 Remo Série C 16 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Confiança x Remo Série C 1 de maio de 2022 19h (de Brasília) Brasil de Pelotas x Remo Série C 7 de maio de 2022 19h (de Brasília)

SÃO JOSÉ

JOGO CAMPEONATO DATA São José 3 x 1 Volta Redonda Série C 16 de abril de 2022 Botafogo-PB 2 x 1 São José Série C 9 de abril de 2022

Próximas partidas