Remo x São Raimundo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa Verde

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), pelo jogo de volta das quartas de final; veja como acompanhar na internet

Remo e São Raimundo se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Baenão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde. Como perdeu a ida por 1 a 0, o Leão Azul precisa vencer por mais de um gol de diferença, para evitar a cobrança de pênaltis. A partida terá transmissão da Remo TV, canal oficial do clube paraense no YouTube.

Depois de perder a invencibilidade de nove jogos e o aproveitamento de 100% na temporada, o Remo entra em campo em busca da classificação à semifinal do torneio. Nas oitavas de final, eliminou o Humaitá por 4 a 1, enquanto o São Raimundo goleou o São Francisco por 6 a 0.

O retrospecto geral é equilibrada. Em três jogos disputados entre as equipes, foi uma vitória para cada lado, além de um empate. Antes do primeiro confronto das quartas de final da Copa Verde 2023, o último encontro ocorreu na fase de grupos da Série C de 2005. Na ocasião, o Remo venceu por 4 a 0.

Prováveis escalações

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro, Raí; Richard Franco, Anderson Uchôa, Pablo Roberto; Pedro Vitor, Diego Tavares e Fabinho. Técnico: Marcelo Cabo.

São Raimundo-RR: André Regly; Luã Niger, Allan Rosario, Hícaro, Leandro Cabecinha; Paulo Meneses, Juninho, Belão e Tavinho; Carlinhos Souza e Kanté. Técnico: Chiquinho Viana.

Desfalques

Remo

Não há desfalques confirmados.

São Raimundo-RR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?