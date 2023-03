A relação entre Boca Rosa e o Corinthians

A marca de maquiagens da empresária Bianca Andrade é a mais nova patrocinadora da base do vôlei feminino do Timão

Os torcedores do Corinthians, nesta quinta-feira (2), foram pegos de surpresa com um patrocínio improvável. A influenciadora Bianca Andrade e sua marca de maquiagens, a Boca Rosa Beauty, agora são parceiras dos times de base do vôlei feminino do Timão. O anúncio feito pela empresária junto com o clube, que mostrou a reação das meninas do time, repercutiu bastante nas redes sociais - até por conta de um antigo relacionamento dela.

Muito conhecida no ramo de maquiagens e influenciadores digitais, além de ter sido participante do Big Brother Brasil 2020, a empresária Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, agora também está ligada ao mundo dos esportes. Sua marca de produtos de beleza, conforme anunciado pelo clube, é a mais nova patrocinadora das jovens jogadoras de vôlei do Corinthians, com marca estampada na camisa e tudo.

No vídeo de divulgação, Bianca comemorou bastante a oportunidade de poder apoiar as meninas do esporte por meio de sua marca milionária, a Boca Rosa Beauty, criada em 2018, quando ela já tinha fama estabelecida na internet. "Afinal, não tem nada mais poderoso do que uma mulher apoiando outra", disse a empresária, eleita uma das mais bem sucedidas em 2022, que posou vestindo a camisa do Timão.

Bianca, porém, não é uma figura totalmente desconhecida no mundo dos esportes, e muito disso tem a ver com seu relacionamento com o também influenciador Bruno Carneiro, mais conhecido como Fred Desimpedidos. Os dois não são mais um casal, mas têm um filho juntos, Cris, nomeado em homenagem ao craque Cristiano Ronaldo, e seguem muito amigos.

O relacionamento, aliás, foi um assunto comum nas redes sociais após o anúncio da parceria de Bianca com o Corinthians. A grande questão é que Fred é palmeirense fanático e frequentador assíduo dos jogos de seu time do coração. A paixão do youtuber por seu time é tão grande que a festa de aniversário de um ano do filho dele com a empresária foi realizada no Allianz Parque, estádio do Verdão.

Detalhes como valores e tempo de contrato da parceria entre a Boca Rosa Beauty e o vôlei do Corinthians não foram revelados.