Fred ex-Desimpedidos no esporte da Globo: quem é o influencer que ficou famoso no futebol

Influenciador, ex-BBB e jornalista esportivo, agora faz parte da equipe de esportes da Globo

O youtuber Bruno Carneiro Nunes, conhecido como Fred, anunciou em agosto de 2024 sua contratação pelos canais Globo, após deixar o canal esportivo "Desimpedidos" em junho do mesmo ano. Fred, que ganhou fama nacional ao vencer o concurso para ser apresentador do "Desimpedidos" e participou da edição de 2023 do Big Brother Brasil.

À Globo, Fred contou que desde criança sonhava se tornar jogador de futebol. Trabalha desde muito cedo e já exerceu funções como vendedor de doces, passeador de cachorro, auxiliar administrativo, ator, repórter de rádio, gandula de tênis e instrutor de informática para idosos. Tentou carreira no futebol até os 22 anos, mas quando percebeu que não conseguiria se profissionalizar encontrou no jornalismo um meio de continuar próximo do esporte.