Rei da América 2019: trinca do Flamengo e Everton Cebolinha na briga; veja

Daniel Alves e Ibrahimovic (!) são nomes que concorrem para a seleção da temporada, também dominada por rubro-negros

Quatro jogadores representam equipes brasileiras na eleição popular, feita pelo jornal El País, para escolher o vencedor do prêmio Rei da América 2019: Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta representam o e Cebolinha, do , é a outra opção.

Os outros candidatos são Franco Armani ( ), Enzo Pérez (River Plate), Borré (River Plate), Esteban Andrada ( ), Luis Rodríguez ( ) e Cristian Pallerano (Independiente Santa Fé). Você pode votar clicando aqui.

Principal premiação individual do continente americano, o Rei da América é entregue desde 1986 pelo jornal uruguaio. Além do melhor jogador, o El País também faz uma lista com os melhores de cada posição, além de também premiar o treinador de maior destaque.

Jorge Jesus (Flamengo) e Renato Portaluppi (Grêmio) representam os clubes brasileiros na votação para melhor treinador. Confira abaixo quem concorre para cada função.

Goleiro

Gabriel Arias ( )

Franco Armani ( )

Leo Burián (Colón- ARG)

Esteban Andrada (Boca Jrs- ARG)

Pedro Gallese ( -PER)

Lateral-direito

Gonzalo Montiel (River Plate-ARG)

Rafinha (Flamengo)

Daniel Alves ( )

Stefan Medina ( -MEX)

Óscar Opazo (Colo Colo-CHI)

Lateral-esquerdo

Reinaldo (São Paulo)

Bruno Pittón ( -ARG)

Santiago Arzamendia (Cerro Porteño-PAR)

Matías Viña ( )

Filipe Luís (Flamengo)

Zagueiros

Lisandro López (Boca Jrs-ARG)

Gustavo Gómez ( )

Fabricio Formiliano ( -URU)

Pedro Geromel (Grêmio)

Rodrigo Caio (Flamengo)

Javier Pinola (River Plate-ARG)

Victor Cuesta ( )

Carlos Izquerdoz (Boca Jrs-ARG)

Walter Kannemann (Grêmio)

William Tesillo (León-MEX)

Volantes

Enzo Pérez (River Plate-ARG)

Bruno Henrique (Palmeiras)

Cristian Pallerano (Independiente Del Vale-EQU)

Gerson (Flamengo)

Jefferson Orejuela ( -EQU)

Patrick (Internacional)

Ignacio Fernández (River Plate-ARG)

Alexis Mac Allister (Boca Jrs-ARG)

Jarlan Barrera ( -COL)

Nicolás Domínguez (Vélez-ARG)

Meias

Soteldo (Santos)

Arrascaeta (Flamengo)

Luis Rodríguez (Colón-ARG)

José Pedro Fuenzalida ( -CHI)

Nico De La Cruz (River Plate-ARG)

Ribeiro (Flamengo)

Brian Lozano ( -MEX)

Everton Cebolinha (Grêmio)

Nico Lodeiro ( -EUA)

Atacantes

Silvio Romero ( )

Roque (Olímpia-ARG)

Rafael Santos Borré (River Plate-ARG)

Alejandro Cabeza (Independiente Del Valle-EQU)

Carlos Vela (LA FC-EUA)

Alan Pulido ( -MEX)

Paolo Guerrero (Internacional)

Gabriel Barbosa (Flamengo)

Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy-EUA)

Marco Ruben ( )

Treinador

Marcelo Gallardo (River Plate-ARG)

Jorge Jesus (Flamengo)

Renato Portaluppi (Grêmio)

Miguel Ángel Ramírez (Independiente Del Valle-EQU)

Gustavo Alfaro (Boca Jrs-ARG)