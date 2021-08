Reforços fazem clima esquentar entre Guardiola e Klopp na Premier League

O fair play financeiro tem sido um assunto delicado para os dois técnicos da Premier League nos últimos anos

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, disse que o Liverpool deveria "ir ao tribunal" se não gostar das caras transferências de seu clube após as críticas de Jurgen Klopp.

Klopp afirmou recentemente que Guardiola não tem limites para seus gastos, o que implica uma vantagem injusta para o técnico espanhol. Mas Guardiola acredita que os Citzens seguem o protocolo do Fair Play Financeiro.

"Antes havia apenas um ou dois clubes. Agora há o Chelsea com [Roman] Abramovich e o nosso clube com o Sheikh Mansour. Eles querem entrar no futebol. Qual é o problema? Temos limites para o Fair Play Financeiro e se eles não concordam com os gastos do City, eles podem ir ao tribunal e fazer uma declaração.", rebateu Guardiola.



"Compramos Jack Grealish porque vendemos jogadores por 60 milhões de libras, então, no final, gastamos 40 milhões de libras. Seguimos absolutamente as regras. No nosso clube, os proprietários não querem perder dinheiro, é claro, mas querem gastar, para que possamos fazer isso. Anos atrás, quando o Manchester United conquistou muitos títulos, era porque gastava mais dinheiro do que outros clubes. Você se lembra disso? Naquele momento, o Man City não podia fazer isso porque não tínhamos os donos que temos agora.", completou.

Vale destacar que os treinadores foram responsáveis ​​pelos últimos quatro títulos da Premier League (três para Guardiola e um para Klopp), por isso a rivalidade carrega consigo uma tensão que às vezes atinge todos os lados.

Quais foram os gastos de Manchester City e Liverpool?

O Manchester City assinou com o meia Jack Grealish, recentemente comprado do Aston Villa por 100 milhões de libras, e eles ainda estão procurando por um atacante, enquanto Aguero aliviou as folhas salarias, além das vendas de Angelino, Jack Harrison e Lukas Nmecha nos últimos meses.



Já o Liverpool comprou o zagueiro Ibrahima Konate do RB Leipzig por 36 milhões de libras, mas perdeu Gini Wijnaldum em uma transferência gratuita.

Quais foram os comentários que incomodaram Guardiola?

Em referência ao Manchester City, Klopp disse: "Temos permissão para gastar o dinheiro que ganhamos. Eles obviamente não têm limites".