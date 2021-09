Reforço do Flamengo, David Luiz precisa ficar em quarentena antes de jogar?

Novo zagueiro do Flamengo foi anunciado oficialmente no último sábado

David Luiz não terá que fazer quarentena antes de estrear pelo Flamengo. Ex-jogador do Arsenal, clube com o qual encerrou o seu contrato em junho passado, o defensor de 34 anos já está no Brasil há mais tempo que os 14 dias exigidos pela Anvisa.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com a liberação do órgão nacional, o zagueiro irá ao Allianz Parque para assistir ao jogo contra o Palmeiras, pela 20ª rodada do Brasileirão.

O jogador aproveitará para se apresentar ao restante do elenco no vestiário do estádio.

Posteriormente, o atleta ficará com o restante da delegação do Flamengo para assistir ao jogo. Ele estará ao lado dos dirigentes do clube, como o vice de futebol Marcos Braz e o diretor-executivo Bruno Spindel.

David Luiz assinou com o Flamengo até dezembro de 2022. O zagueiro chega ao Ninho do Urubu com um contrato de R$ 1,5 milhão por mês.

Os valores representam vencimentos, luvas e direitos de imagem.