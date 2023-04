Red Bull Bragantino x Portuguesa ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes entram em campo neste sábado (29), pela terceira rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Red Bull Bragantino e Portuguesa se enfrentam na tarde deste sábado (29), às 15h (de Brasília), no CT Red Bull Brasil, pela terceira rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Dono do melhor ataque da competição com 20 gols marcados nas duas rodadas iniciais, o Bragantino chega para o duelo em busca de mais um vitória para manter os 100% de aproveitamento. Na primeira rodada o Massa Bruta bateu o Barcelona Esportivo por 13 a 0. Na segunda, o Braga bateu o Guarulhos por 7 a 0. A equipe lidera o Grupo 9 com os seis pontos conquistados.

Do outro lado, a Portuguesa chega em busca de sua segunda vitória na competição. Na primeira rodada, a Lusa perdeu para o Ibrachina por 1 a 0. Na segunda, a Lusa venceu o Flamengo-SP por 5 a 2. A equipe ocupa a terceira colocação do Grupo 9, com três pontos conquistados.

Prováveis escalações

Red Bull Bragantino: Gustavo, João Vitor, Jefferson, Wesley, Luciano, Pedro Henrique, Phellipe, Gabriel Amaral, João Djú, Yuri Silva, Rai.

Portuguesa: Ronaldo, Gustavo, Alysson, Renan, Jonathan, Pedro Henrique, Leandro, Denis, Yavir, Pedro, Fabrício.

Desfalques

Red Bull Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Portuguesa

Sem desfalques confimados.

Quando é?