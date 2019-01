Reapresentação 2019! O dia e as novidades nos primeiros momentos de trabalho dos clubes

Os primeiros capítulos da nova temporada já começaram a ser escritos pela maior parte das equipes de elite

Começou a temporada 2019 no futebol brasileiro! Nestes primeiros dias de janeiro, as equipes que estarão em campo na elite do nosso Campeonato Brasileiro se preparam visando estaduais, Libertadores e Copa Sul-Americana. Abaixo, confira como foi o primeiro dia de atividades dos clubes da primeira divisão!

João Pedro está de volta! O meia retornou do empréstimo ao Botafogo e trabalha com a nossa equipe de Aspirantes para o Estadual.

"Estou feliz de retornar e me sinto ainda mais preparado”.





https://t.co/VbjkISs8G3 pic.twitter.com/9TxccG8rDA — Athletico Paranaense (@atleticopr) 3 de janeiro de 2019

Apenas a equipe de aspirantes do Athletico se apresentou na última quarta-feira (02). Como vem acontecendo nos últimos anos, o grupo principal do Furacão não disputará o estadual paranaense. O treinador deste time será Rafael Guanaes. Escolha dos editores Mercado: Chelsea recua e não deve tentar contratação de Higuaín em janeiro

"Feliz Ano Novo!" - Neymar, CR7 e como os demais craques celebraram a chegada de 2019

Destruidor! Messi tem mais gols, assistências e melhor média que CR7 em 2018

Mercado da bola: os principais rumores de Corinthians, São Paulo, Flamengo e os grandes clubes do Brasil

Novidades: o retorno do meia João Pedro, que estava emprestado ao Botafogo; o goleiro Léo e o meia Felipe Gedoz.

O Galo se apresentou em seu CT nesta quinta-feira (03) e fez trabalhos físicos e com bola.

Novidades: presenças dos reforços Guga e Réver em campo.

Battistotti reforça objetivo da permanência na Série A. Na entrevista coletiva ao lado de Joceli dos Santos, passou por vários pontos, desde a pré-temporada até formação do grupo para os desafios de 2019. https://t.co/7IoV1PrpdP



Foto: André Palma Ribeiro / Avaí FC pic.twitter.com/0BDgviz66E — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) 3 de janeiro de 2019

De volta à elite, o Avaí se apresentou na última quarta-feira (02) sem grandes novidades. Nos primeiros dias, o foco foi analisar a situação física dos jogadores.

Começa oficialmente o 2019 tricolor! Conversa entre diretoria, comissão técnica e atletas antes dos primeros exames e avaliações #Bahia88 pic.twitter.com/GPHWBSI8ul — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 3 de janeiro de 2019

O Tricolor da Boa Terra se apresentou nesta quinta-feira (03) e a grande novidade foi a presença do atacante Guilherme, oficializado como reforço do clube para 2019.

Vai começar! O BOTAFOGO se reapresenta nesta sexta-feira no Estádio Nilton Santos para iniciar a pré-temporada 2019! Que seja um ano glorioso! #VamosFOGO



Vitor Silva / SS Press / BFR pic.twitter.com/fSzjPTXlmT — Botafogo F.R. (@Botafogo) 3 de janeiro de 2019

O Glorioso se reapresenta nesta sexta-feira (04), no Estádio Nilton Santos. Além dos reforços (Diego Cavalieri, Alan Santos e Ferrareis), outra novidade será a ausência de Igor Rabello, negociado com o Atlético-MG.

O Vozão se reapresentou nesta quinta-feira (03) com os portões abertos para os seus torcedores.

A Chape se reapresentou nesta quinta-feira (03) com quatro reforços: João Ricardo, Joilson, Renato e Aylon.

Nesta quinta-feira (03), o elenco corinthiano se reapresentou para a temporada 2019 no CT Dr. Joaquim Grava e já realizou trabalhos no campo!



Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/D4LVTGaQts — Corinthians (@Corinthians) 3 de janeiro de 2019

O Timão se reapresentou nesta quinta-feira (03) e a grande novidade em campo foi o retorno de Fabio Carille. Alessandro, ex-jogador e que ocupava o cargo de gerente de futebol, deixou o posto. Em entrevista coletiva, o presidente do clube, Andrés Sanchez confirmou que o atacante Mauro Boselli está a detalhes de assinar.

Antes dos trabalhos de pré-temporada, no auditório da Toca 2, aconteceu a primeira reunião da temporada com os atletas, Comissão Técnica, Diretoria e funcionários. pic.twitter.com/p3pfWNvmTr — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) 3 de janeiro de 2019

A Raposa se apresentou e a grande ausência foi o meia Arrascaeta. Segundo o vice de futebol Itair Machado, o empresário do uruguaio faz pressão por uma negociação com o Flamengo. Na mesma coletiva, Itair indicou, também, as permanências de Thiago Neves e Dedé. Além disso, o cartola confirmou a contratação do lateral-direito Luis Orejuela.

O azulino se apresentou na quarta-feira (02) e as duas novidades foram as chegadas do zagueiro Gerson e do atacante Thiaguinho.

Jogadores iniciam os trabalhos com exames médicos. Após, os atletas serão divididos em dois grupos nesta primeira etapa, uma parte com exercícios no campo e outra na academia.#CRF pic.twitter.com/yveP5gTBJd — Flamengo (@Flamengo) 3 de janeiro de 2019

O Rubro-Negro se reapresentou para os trabalhos nesta quinta-feira (03) e as grandes novidades foram as presenças de Rodrigo Caio, contratado junto ao São Paulo, e o retorno do goleiro Alex Muralha, que volta de empréstimo.

Além do técnico Fernando Diniz, as novidades na apresentação do Fluminense, nesta quinta-feira (03), foram as presenças de quatro reforços: Bruno Silva, Mateus Gonçalves, Matheus Ferraz e Luís Felipe, a grande surpresa do dia, que estava no Internacional.

Após as atividades fisioterápicas e médicas, nossos atletas reencontraram o campo. Tarde de muito trabalho no 1º dia útil do ano aqui no CT Ribamar Bezerra. O grupo inteiro participou da primeira atividade de 2019. E aí, ansiosos? Trabalho não vai faltar! 💪 pic.twitter.com/YYUqYEcpz0 — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) 2 de janeiro de 2019

O campeão da Série B em 2018 se reapresentou na quarta-feira (02) tendo no lateral-esquerdo Carlinhos (ex-Coritiba) a sua maior novidade.

O Esmeraldino, que conseguiu o acesso à Série A, se apresentou na quarta-feira (02) ainda sem os seus principais reforços (Sidão, Rafael Vaz, Brenner, Júnior Brandão e Marlone).

O Tricolor se reapresentou nesta quinta-feira (03) com duas novidades: o meio-campista Rômulo, emprestado pelo Flamengo, e o goleiro Júlio César, que estava sem contrato após defender o Fluminense.

Apresentação colorada encerrada! Jogadores retornam ao CT para realizar as primeiras atividades da temporada. #VamoInter pic.twitter.com/PZpsvvnCPI — S. C. Internacional (@SCInternacional) 3 de janeiro de 2019

Também nesta quinta-feira (03), o elenco do Inter se apresentou. Reforços para a temporada, Neílton e Paredes estiveram presentes nos primeiros trabalhos.

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (03) repleto de novidades. Além dos atletas que voltaram de empréstimos (Juninho, Fabiano, Raphael Veiga, Allione e Erik), também estiveram em campo as cinco contratações para 2019 (Matheus Fernandes, Zé Rafael, Arthur Cabral, Carlos Eduardo e Felipe Pires).

Calor intenso no segundo dia de trabalho no CT Rei Pelé! pic.twitter.com/27QoyBmxst — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 3 de janeiro de 2019

Já sob o comando de Jorge Sampaoli, o Santos se reapresentou na quarta-feira (02) sem grandes novidades além dos jogadores que deixaram o clube (como Gabigol e Dodô).

Já teve trabalho com bola no primeiro dia da pré-temporada, leia no site: https://t.co/DbqB6Yvix6



A #SPFCtv também fez a cobertura da apresentação do elenco, com resenha dos atletas e as primeiras palavras dos novos membros da comissão. Logo mais, lá no canal! pic.twitter.com/IS6FC3Xuik — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 3 de janeiro de 2019

O Tricolor voltou aos trabalhos nesta quinta-feira (03) apresentando o seu grande pacotão de reforços: Igor Vinicius, Léo, Tiago Volpi, Pablo, Willian Farias e Biro Biro foram as grandes novidades. Ídolo repatriado, Hernanes foi a única ausência no primeiro dia.

O Cruz-Maltino se reapresentou na quinta-feira (03) com sete reforços: Ribamar, Danilo Barcelos, Fellipe Bastos, Bruno César, Claudio Winck, Raul Cáceres e Guilherme Costa.