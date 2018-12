Corinthians no Mercado: Quem chega, quem sai e quais as prioridades para 2019?

Fique por dentro das contratações e saídas do Timão para a próxima temporada

A temporada 2018 para o Corinthians acabou com um título paulista no primeiro semestre, mas uma campanha decepcionante no Campeonato Brasileiro, onde a equipe terminou na modesta 13ª colocação. Agora, o Timão volta suas atenções para 2019.

Na próxima temporada, o Corinthians disputará quatro competições: Paulistão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileirão. Em busca de reforços, a diretoria do time alvinegro começa a montar o elenco para 2019.

Confira abaixo quem são os reforços já confirmados, quais jogadores deixaram o clube e as negociações de contratações e saídas em andamento.

Quais as prioridades para 2019?



(Foto: © Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians)

Zagueiro: Com a saída de Vilson, o Corinthians pode ir atrás de um defensor para a próxima temporada.

Lateral-esquerdo: O Corinthians deve apostar em 2019 em Carlos Augusto. Tratado como joia pelo clube, o jovem de 19 anos viveu sua primeira temporada como atleta profissional e terminou 2018 como titular barrando o contestado Danilo Avelar, que pode sequer permanecer até o fim do seu empréstimo em junho. Assim, o Timão deve ir atrás de um nome para compor elenco ou reaproveitar um dos jogadores emprestados. Nesse último caso, Moisés, que defendeu o Botafogo neste ano, é quem teria alguma chance de ficar.

Meia: Uma das prioridades do Corinthians é a contratação de um armador para jogar ao lado de Jadson. A equipe sofreu muito depois das saídas de Maycon e Rodriguinho. Para o lugar do primeiro, o volante Richard, do Fluminense, está muito próximo de ser anunciado.

Centroavante: O Timão ainda não encontrou um centroavante que correspondesse o esperado desde a saída de Jô após a conquista do Brasileirão de 2017 e trata a chegada de um camisa 9 como grande prioridade mesmo com o retorno de Gustavo. Nesta temporada, Kazim, Jonathas e Roger tiveram oportunidades, mas não corresponderam. O primeiro já deixou o clube no meio de 2018, enquanto os outros dois estão com os seus futuros indefinidos.

Quem chega?



Após grande 2018 pelo Fortaleza, Gustavo está de volta ao Timão (Foto: © Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Negócio fechado!

Ramiro : O meio-campista foi indicado por Carille, e foi confirmado no dia 13 de dezembro como reforço do Timão por três temporadas.

: O meio-campista foi indicado por Carille, e foi confirmado no dia 13 de dezembro como reforço do Timão por três temporadas. Michel Macedo : O lateral-direito, que estava sem clube depois de ter deixado o Las Palmas, da Espanha, assinou contrato com o Corinthians até o fim de 2021.

: O lateral-direito, que estava sem clube depois de ter deixado o Las Palmas, da Espanha, assinou contrato com o Corinthians até o fim de 2021. Gustavo Silva : O atacante, que era chamado de Mosquito no Coritiba, assinou contrato até o fim de 2022.

: O atacante, que era chamado de Mosquito no Coritiba, assinou contrato até o fim de 2022. André Luis : Artilheiro da Ponte Preta na Série B do Brasileirão, o atacante acertou vínculo por quatro temporadas com o Corinthians.

: Artilheiro da Ponte Preta na Série B do Brasileirão, o atacante acertou vínculo por quatro temporadas com o Corinthians. Gustavo : Autor de 30 gols em 45 partidas pelo Fortaleza em 2018, o jogador de 24 anos volta ao clube alvinegro.

: Autor de 30 gols em 45 partidas pelo Fortaleza em 2018, o jogador de 24 anos volta ao clube alvinegro. Fábio Carille : Seis meses após deixar o clube para ir ao Al-Wehda, da Arábia Saudida, o treinador está de volta ao Timão.

: Seis meses após deixar o clube para ir ao Al-Wehda, da Arábia Saudida, o treinador está de volta ao Timão. Richard : O Timão anunciou o acerto com o volante que se destacou pelo Fluminense. O vínculo do jogador com o Timão vai até o fim de 2022.

Em andamento

Leandro Castán : Campeão brasileiro de 2011 e da Libertadores de 2012, o defensor já se acertou com o Corinthians e agora espera uma reunião entre o seu pai e o clube carioca para assinar por dois anos com o Timão.

: Campeão brasileiro de 2011 e da Libertadores de 2012, o defensor já se acertou com o Corinthians e agora espera uma reunião entre o seu pai e o clube carioca para assinar por dois anos com o Timão. Camacho : Da extensa lista de jogadores que retornarão de empréstimo, o volante é outro que deve retornar após atuar pelo Atlético-PR.

: Da extensa lista de jogadores que retornarão de empréstimo, o volante é outro que deve retornar após atuar pelo Atlético-PR. Junior Sornoza : O Corinthians já teria tudo acertado com o equatoriano e agora tenta definir os detalhes da negociação com o Fluminense. O lateral-esquerdo Moisés e o meia Marquinhos Gabriel podem ser emprestados.

: O Corinthians já teria tudo acertado com o equatoriano e agora tenta definir os detalhes da negociação com o Fluminense. O lateral-esquerdo Moisés e o meia Marquinhos Gabriel podem ser emprestados. Luan : Meia-atacante do Atlético-MG é outro nome que o Timão vem tentando. O atacante Clayson poderia ser envolvido na negociação.

Interessam!

Diego Tardelli : O Corinthians sonha com a contratação de centroavante, que deixou o Shandong Luneng, da China. No entanto, como antecipado pela Goal Brasil , o mais provável é que ele siga atuando no exterior.

: O Corinthians sonha com a contratação de centroavante, que deixou o Shandong Luneng, da China. No entanto, como antecipado pela , o mais provável é que ele siga atuando no exterior. Thiago Neves : O meia do Cruzeiro é outro desejo do Corinthians, mas a negociação também é tratada como muito complicada.

: O meia do Cruzeiro é outro desejo do Corinthians, mas a negociação também é tratada como muito complicada. Rafael Sóbis : Insatisfeito no Cruzeiro, o atacante é um nome que está no radar da diretoria alvinegra.

: Insatisfeito no Cruzeiro, o atacante é um nome que está no radar da diretoria alvinegra. Renato Chaves : O zagueiro se destacou nos últimos meses com Carille no Al-Wehda e é mais uma opção estudada pelo Corinthians para reforçar a defesa.

Quem sai?



(Foto: © Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Já foi embora! Jair Ventura: O treinador foi demitido um dia após o fim do Brasileirão.

Já foi embora! Danilo: Depois de nove temporadas, o ídolo do Timão não teve o contrato renovado para 2019. Aos 39 anos, busca outro clube para jogar mais um ano.

Já foi embora! Emerson Sheik: O veterano de 40 anos anunciou sua aposentadoria e é mais um ídolo da torcida corintiana que se despede da Fiel.

Já foi embora! Vilson: O zagueiro, que não entra em campo desde fevereiro de 2017, não teve o seu contrato renovado.

Já foi embora! Matheus Matias: Sem espaço no Timão, o atacante foi emprestado para o Ceará até o fim de 2019.

De saída! Matheus Vidotto: Afastado desde novembro de 2017 por reclamação, o goleiro ficará sem contrato a partir do dia 31 de dezembro.

De saída! Yago: O zagueiro defendeu o Botafogo em 2018 por empréstimo e, agora, deve ser cedido ao Goiás.

Pode sair! Pedrinho! Como adiantado pela Goal Brasil , um olheiro do Borussia Dortmund esteve na Arena Corinthians no último mês para observar o meia-atacante. O clube alemão deverá apresentar uma proposta nos próximos dias pelo meia-atacante, que já deixou claro o desejo de seguir no Timão.

Pode sair! Clayson: O atacante terminou o ano em baixa e pode ser envolvida em uma troca com Luan.

Pode sair! Pedro Henrique: O zagueiro é Outro que termina 2018 em baixa e pode ser usado como moeda de troca ou até mesmo negociado em definitivo.

Situações dos emprestados

Retornos: Além de Gustavo e Camacho, o Corinthians tem uma lista extensa de atletas que voltam de empréstimo já em janeiro, mas não devem ficar no Timão em 2019: o zagueiro Yago, os laterais Guilherme Romão e Moisés, os volantes Fellipe Bastos, Jean, Marciel e Warian, os meias Giovanni Augusto, Guilherme, Marquinhos e Marlone, além dos atacantes Júnior Dutra, Bruno Paulo, Carlinhos e Gabriel Vasconcelos.

Saindo: Alguns jogadores que estiveram no elenco neste ano deverão ser emprestados. São os casos do goleiro Caíque França, o volante Paulo Roberto, o meia Rodrigo Figueiredo, o vokante Mantuan e o atacante Matheus Matias.