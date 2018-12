Cruzeiro no Mercado: Quem chega, quem sai e quais as prioridades para 2019?

Fique por dentro das contratações e saídas da Raposa para a próxima temporada

O Cruzeiro terminou 2018 em alta com o bicampeonato da Copa do Brasil e a vaga garantida na Libertadores 2019, fechando uma temporada que também começou bem com o título do Campeonato Mineiro. A promessa para o próximo ano é que a Raposa se reforce e fique ainda mais forte.

Na próxima temporada, o time estrelado disputará no mínimo quatro torneios: Mineiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro.

PRIORIDADES PARA 2019

O Cruzeiro deseja contratar um lateral-esquerdo para brigar pela titularidade com Egídio, um lateral-direito para a reserva de Edílson, um meio-campista e também mais um atacante de alto nível. O presidente do clube, Wagner Pires de Sá, e o vice-presidente de futebol, Itair Machado, já declararam o interesse em reforçar o elenco nestas posições.

(Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty)

QUEM CHEGA

Negócio fechado! O goleiro Elisson, de 31 anos, está de volta ao Cruzeiro. O jogador, revelado na Raposa, assinou contrato de um ano, mas será emprestado para outra equipe, tendo o salário pago de forma integral pelo clube estrelado. O Cruzeiro entendeu que deveria dar uma assistência ao arqueiro, que perdeu seu filho, Lucca, de forma trágica, em 15 de novembro, após um armário cair sobre ele, enquanto jogava bola na casa de parentes.

Interesse. Bruno Henrique continua mira do Cruzeiro. O clube mineiro tentou, sem sucesso, sua contratação no início de 2018, mas continua sonhando com o atacante do Santos. O próprio jogador já declarou o interesse em jogar na Raposa, mas o empecilho tem sido o alto valor pedido pelo Peixe para negociá-lo, e o time estrelado garante que não fará loucuras para contratar o atleta.

(Foto: Pedro Martins/MoWa Press)

Especulação. Caso Thiago Neves seja negociado, o Cruzeiro pode contratar Hernanes, que brilhou no São Paulo, na Lazio e teve passagem de altos e baixos pela Internazionale. O meio-campista, atualmente no Hebei China Fortune, estaria na mira da Raposa. No entanto, a negociação não é nada fácil diante dos altos valores que o time mineiro precisaria arcar para contratar o jogador, tanto no pagamento para os chineses quanto no salário do atleta.

QUEM SAI

Negócio fechado! O lateral-direito Mayke, que estava emprestado ao Palmeiras, foi contratado em definitivo pelo Verdão, por cinco anos. O jogador, que se destacou na conquista do decacampeonato brasileiro do Alviverde, teria sido contratado por R$ 17,5 milhões, segundo rumores.

Negociação em andamento. Rafael Sóbis, deve deixar o Cruzeiro. Reserva que perdeu muito espaço com Mano Menezes nesta temporada, o atacante é visto como moeda de troca no clube celeste. No entanto, as negociações têm sido complicadas diante do alto salário do jogador, que recebe cerca de R$ 500 mil por mês segundo a imprensa mineira. Boatos apontam que Sóbis não deve continuar no Brasil e pode voltar para o futebol mexicano, onde teve passagem de sucesso.

(Foto: Geraldo Bubniak/Light Press/Cruzeiro)

Negociações em andamento. Outros nomes especulados para deixar o clube são os volantes Bruno Silva e Mancuello. Ambos foram reservas nesta temporada e têm mercado no futebol brasileiro. A tendência é que sejam negociados e deixem a Toca da Raposa II. Os laterais Marcelo Hermes e Ezequiel também deverão ser negociados.

Sai ou fica? Sassá, por sua vez, foi especulado em clubes como Santos, Fluminense e Corinthians mas, ao que tudo indica, seguirá no Cruzeiro.

Especulação. Especula-se que Thiago Neves pode estar de saída do Cruzeiro. O Grêmio seria um dos interessados, no entanto, o presidente do Tricolor, Romildo Bolzan Jr., desmentiu que vá pagar a multa rescisória de R$ 38 milhões do meia e envolver jovens jogadores do clube gaúcho em uma possível negociação. O assunto esfriou, mas a saída de Thiago Neves continua sendo especulada.

(Foto: DOUGLAS MAGNO/AFP/Getty)

Especulação. Darío Benedetto, destaque do Boca Juniors nas últimas temporadas, especialmente na Libertadores 2018, teria sido oferecido ao Cruzeiro e vários outros clubes brasileiros, segundo a imprensa argentina. No entanto, uma negociação é difícil. Os Xeneizes estariam interessados em negociar o atacante por conta de seu alto salário, mas o jogador tem multa rescisória de cerca de R$ 78 milhões. O mais provável é que ele se transfira para MLS, mundo árabe ou algum clube europeu.