Real Salt Lake x New York City ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da MLS

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela 17ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Real Salt Lake e New York City medem suas forças na noite deste sábado (10), a partir das 22h30 (de Brasília), no estádio America First Field, em Utah, nos EUA, pela 17ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV, no streaming.

Os donos da casa vem de vitória após bater o Austin pelo placar de 2 a 1, fora de casa. A equipe chega então na nona colocação da conferência oeste com 19 pontos, são cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas até aqui.

Já o New York, está na 13º posição e com 17 pontos na conferência leste, são quatro vitórias, cinco empates e sete derrotas na competição.

No total de jogos disputados, foram apenas seis confrontos. Com domínio do Real Salt Lake, são quatro vitórias contra duas do New York, mas com um adendo, a última partida disputada entre elas foi uma goleada de 6 a 0 para os nova-iorquinos.

Prováveis escalações

Real Salt Lake: Beavers; Hidalgo, Glad, Vera e Oviedo; Jacquesson, Loffelsend, Ojeda e Chang; Méndez e Julio.

New York City: Barraza; Chanot, Haak e Sands; Turnbull, Parks, Morales e Mitja Ilenic; Gabriel Pereira, Ledezma e Rodríguez.

Desfalques

Real Salt Lake

Sem desfalques confirmados.

New York City

B.Cufré, suspenso por cartão vermelho.

Quando é?