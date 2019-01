Real Madrid x Real Sociedad: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Os donos da casa buscam a vitória para se aproximar dos líderes enquanto os visitantes querem se distanciar do rebaixamento

O Real Madrid recebe a Real Sociedad neste domingo (6), às 15h30 (Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pela 18ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão na TV fechada e, na Goal Brasil, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real por aqui.

Os donos da casa focam na vitória para se aproximar dos líderes da competição e podem terminar a jornada na terceira colocação da competição (atualmente os Merengues ocupam a quinta posição com 30 pontos). O time treinado por Santiago Solari vem de um empate frustrante com o Villarreal fora de casa por 2 a 2. Enquanto isso, La Real faz uma campanha instável, ocupando apenas a 15ª colocação com 19 pontos, três a mais que o Athletic Bilbao, que abre a zona de descenso. A equipe comandada por Imanol Alguacil sofreu uma derrota para o Alavés por 1 a 0 no Anoeta.

Veja informações da partida!

JOGO Real Madrid x Real Sociedad DATA Domingo, 6 de janeiro LOCAL Estádio Santiago Bernabéu - Madrid, ESP HORÁRIO 15h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: La Liga)

A partida terá transmissão da Fox Premium na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

Santiago Solari terá alguns problemas para escalar a equipe que encara a agremiação do País Basco, principalmente no setor ofensivo. Gareth Bale, Marco Asensio e Mariano Díaz estão afastados pelo departamento médico e estão descartados para o jogo. Marcos Llorente, que ocupou a vaga de Casemiro no meio-campo não jogou contra o Villarreal e é dúvida para a partida deste domingo. No restante do elenco, o técnico argentino conta com força total.

Provável escalação do Real Madrid:

REAL SOCIEDAD

Os visitantes, comandados por Imanol Alguacil também possui desfalques importantes. Kevin Rodrigues, Andoni Gorosabel and Martín Merquelanz estão afastados por lesões e não poderão jogar no Santiago Bernabéu. Por outro lado, Adam Januzaj e Willian José, destaques do time do País Basco, estão confirmados para o duelo.

Provável escalação da Real Sociedad: Moyá; Aritz, Diego Llorente, Moreno e Muñoz; Oyarzabal, Zurutuza, Illarramendi e Januzaj; Juanmi e Willian José