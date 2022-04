Real Madrid x Espanyol: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Espanhol 21/22

A bola vai rolar neste sábado (30) para Real Madrid e Espanyol, em partida válida pela 34ª rodada de La Liga, a partir das 11h15 (do horário de Brasília). O duelo poderá marcar a conquista antecipada do título espanhol pelos Merengues.

Depois de uma derrota na semifinal da Champions League, o Real Madrid concentra suas forças para levar seu 35º título espanhol. O Espanyol, por sua vez, quer estragar a festa e, ainda, tentar se afastar de uma possível aproximação à zona de rebaixamento.

Caso consiga um empate, o Real Madrid já poderá comemorar sua conquista, já que o Barcelona, atual vice-líder, não conseguirá alcançar de qualquer forma a pontuação do time de Carlo Ancelotti.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Pensando no duelo da Champions, e com alguns desfalques, o Real Madrid deve mesclar a escalação para o duelo, mas deverá mandar para campo Vini Jr. e Karim Benzema.

Além disso, a equipe não poderá contar com Éder Militão, suspenso, Alaba e Eden Hazard, machucados. Em relação ao jogo do Manchester City, o time terá a volta de Casemiro no meio-campo.

O Espanyol, porém, deve manter o mesmo time titular da última rodada, com a única ausência de Keidi Bare, que está lesionado.

Possível escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho Fernández, Jesús Vallejo e Ferland Mendy; Casemiro, Modrid (Valverde) e Kross; Vinícius Júnior, Rodrygo (Marcos Asensio) e Benzema.

Possível escalação do Espanyol: Diego López; Vidal, Calero, Cabrera, Adria Pedrosa; Darder, Yangel Herrera e Adria Embarba; Tonnny Vilhena, Javi Puado e Raúl de Tomas.

DESFALQUES

REAL MADRID:

Getty Images David Alaba, Eden Hazard, Luka Jovic, Mariano Díaz e Miguel Gutiérrez: lesionados

Éder Militão: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Nacho Fernández: dúvida

ESPANYOL:

Keidi Bare: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Real Madrid e Espanyol será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, no streaming, neste sábado (30). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.