Real Madrid x Barcelona: Santiago Bernabéu é a casa de Messi

Craque argentino desfila o seu talento e quebra recordes na casa do adversário

Sinal de alerta ligado! Buscando afastar os últimos resultados negativos no Santiago Bernabéu e reencontrar o caminho da vitória, o entra em campo neste domingo (1) justamente contra o seu maior rival: o de Lionel Messi.

Com os números avassaladores, sem dúvidas o craque argentino tornou-se o grande pesadelo dos torcedores merengues. Em 21 jogos disputados na casa do adversário, registra 12 vitórias, três empates e apenas seis derrotas.

Além disso, também conquistou o recorde de maior goleador no Santiago Bernabéu, com 15 gols depois de derrotar mitos como Raúl González e Alfredo Di Stéfano, com nove cada um. Para entender a grandeza desse registro, basta salientar que o jogador mais próximo do Barcelona é Luis Suárez, com apenas três gols.

No total, foram 1813 minutos em que ele virou o estádio de cabeça para baixo, mostrando sinais de eternização no tempo.

Agora, o Real Madrid busca não só parar o Barcelona de Messi, como também deseja retomar a liderança do Campeonato Espanhol. As equipes entram em campo neste domingo (1), às 17h (de Brasília).