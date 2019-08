Provável saída de Coutinho pode ajudar na volta de Neymar ao Barcelona

Barcelona está perto de negociar a ida de Philippe Coutinho para o Tottenham. Negócio pode ajudar no retorno de Neymar, hoje no PSG, ao Camp Nou

É possível imaginar Neymar no San Mamés ao lado do restante do elenco na estreia do Barça no Campeonato Espanhol? Bom, uma coisa é certa. Já não é algo tão impossível. A iminente ida de Coutinho ao precipitará os acontecimentos e o , inclusive, está aberto para discutir um empréstimo com obrigação de compra de Neymar, conforme apurado pela Goal.

O fim do mercado na é chave na negociação. Tanto o como PSG sabem que é necessário esperar o desfecho do negócio nesta quinta-feira (8).

Os catalães, porque sabem que só os clubes da Premier League têm condições de pagar o salário do brasileiro hoje em dia. O franceses, por outro lado, estão cientes de que, sem o mercado inglês, somente o Barcelona teria condições - e interesse - de buscar Neymar.

Obviamente, o Barcelona se desprende de Coutinho porque tem a ideia de melhorar o time. Em outras palavras, é improvável que o time catalão se enfraqueça de forma voluntária, pois Coutinho será muito provavelmente emprestado e não vendido em definitivo.

Algo se move entre Barcelona e Paris, e se chama Neymar. Ele já deu mostras de sua vontade de voltar ao Camp Nou de várias formas neste verão. Nesta história, ninguém quer perder. Por isso, nem o Barça nem Neymar dão passos em falso. De outro modo, eles vão devagar porque querem chegar bem longe.