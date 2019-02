Real Madrid pode escolher entre Isco ou Asensio por Hazard

Merengues tentariam envolver um dos jogadores na negociação para facilitar saída do belga do Chelsea

Como forma de facilitar a negociação pelo meia Eden Hazard, do Chelsea, o Real Madrid cogita envolver um dos jogadores do próprio elenco.

De acordo com o jornal Daily Mail, os Merengues estudam colocar Marco Asensio ou Isco na transação como moeda de troca.

No começo da temporada, o modelo de transferência foi utilizado entre os clubes com a ida do goleiro Thibaut Courtois em definitivo para a capital espanhola enquanto o meio-campista Mateo Kovacic foi liberado por empréstimo aos Blues.

Compare os números dos jogadores do Real Madrid com os de Eden Hazard nas respectivas ligas nacionais:

Ainda não se sabe se a liberação do time madrilenho seria em definitivo ou por empréstimo. O valor estipulado pelo time londrino para que a transferência ocorra é de 100 milhões de libras (cerca de R$ 480 milhões).

A diretoria do clube inglês tenta convencer o belga a permanecer na equipe mas ainda não obteve resposta.