Jornal: Real Madrid oferece Bale, Navas, James e 100 milhões por Neymar, mas PSG recusa

A trinca madridista já foi importante em conquistas de Champions League; futuro do craque brasileiro segue indefinido

Neymar está aberto para receber ofertas, mas o segue fazendo jogo duro para liberar o meia-atacante.

De acordo com o L’Equipe, da , os parisienses recusaram uma oferta bastante tentadora do . A equipe da capital espanhola teria oferecido James Rodríguez, Gareth Bale e o goleiro Keylor Navas, além de 100 milhões de euros.

A publicação francesa, que irá para as bancas de jornal nesta quinta-feira (22), explica que a diretoria do recusou a tentativa porque “as condições para uma saída ainda não foram acordadas”.

Segundo apurado pela Goal, os franceses priorizam um pagamento imediato. Entretanto, como pagaram 222 milhões pelo brasileiro, no maior negócio de todos os tempos, nem mesmo os clubes mais poderosos do mundo conseguiriam desembolsar rapidamente tal valor. Exatamente por isso, o PSG já começaria a ver com bons olhos um empréstimo de uma temporada com valor obrigatório de compra – que seria por volta de 220 e 250 milhões de euros.