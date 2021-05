Real Madrid não tem tratativas para contratar Gerson, do Flamengo

Clube merengue garante que não fez qualquer tipo de contato pelo volante Rubro-Negro, que negocia ida ao Olympique de Marselha

A negociação entre Olympique de Marselha e Flamengo pela possível venda de Gerson tem sido longa e cansativa. Enquanto os dois clubes conversam para chegar num denominador comum, especulações sobre possíveis novos interessados surgem a todo momento. Na última terça-feira (25) o nome do atleta foi vínculado ao Real Madrid - no entanto, o clube merengue nega qualquer interesse no jogador.

A Goal entrou em contato com pessoas de dentro do clube espanhol que garantiram que Gerson não está nos planos do Real Madrid. E que, inclusive, já comunicaram a dirigentes do Fla que não fizeram, e nem pretendem fazer nenhum contato pelo volante.

A reportagem ainda soube que o nome de Gerson tem sido oferecido a vários clubes do Velho Continente através de intermediários, mas nenhuma situação avançou. Até o momento, o Marselha é o único clube que tenta a contração do jogador.

Revelado pelo Fluminense, Gerson já passou pela Europa onde defendeu a Roma e a Fiorentina, da Itália. O volante foi contratado pelo Flamengo em 2019 e se tornou um dos grandes destaques da equipe conquistando dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa Libertadores da América, entre outros títulos.