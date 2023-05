Real Madrid x Manchester City ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Champions League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (9), pelo jogo de ida da semifinal; veja como acompanhar na TV e na internet

Real Madrid e Manchester City se enfrentam na tarde desta terça-feira (9), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, pelo jogo de ida da semifinal da Champions League 2022/23. A volta está marcada para a próxima quarta (17), na Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da TNT Sports, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Quer ver jogos da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Depois de garantir uma vitória por 2 a 1 sobre o Osasuna e conquistar o título da Copa do Rei, o Real Madrid volta sua atenção para o mata-mata da Champions League. Na fase de grupos do torneio, a equipe espanhola liderou o Grupo F com 13 pontos, tendo conseguido quatro vitórias, um empate e uma derrota. Nas oitavas de final, eliminou o Liverpool por 6 a 2, e nas quartas deixou para trás o Chelsea por 4 a 0 no placar agregado.

Já o Manchester City vem embalado com cinco vitórias consecutivas na temporada e lidera a Premier League. Na Liga dos Campeões, a equipe inglesa busca manter sua invencibilidade. Após liderar o Grupo G com 14 pontos, os Citizens eliminaram o RB Leipiz por 8 a 1 e o Bayern de Munique por 4 a 1 no placar agregado. Até agora, foram seis vitórias e quatro empates.

Para o confronto, o técnico Pep Guardiola contará com os retornos de Rodri, John Stones, Bernardo Silva e Jack Grealish após as mudanças na vitória por 2 a 1 sobre o Leeds na última rodada do Campeonato Inglês. Kyle Walker deverá ser escalado para tentar conter Vinicius Junior no ataque.

O histórico entre Real Madrid x Manchester City é bastante equilibrado. Em oito jogos disputados, foram três vitórias para cada lado, além de dois empates. No último encontro válido pela semifinal da Champions League 2021/22, os Merengues venceram nos pênaltis por 3 a 1.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Desfalques

Real Madrid

Juan Jiménez

Éder Militão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Ferland Mendy, com lesão na panturrilha, estão fora.

Manchester City

Sem desfalques confirmados.

Quando é?