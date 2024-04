Os maiores campeões da Copa do Rei na Espanha

A tradicional competição é a mais antiga do futebol espanhol

A Copa do Rei é o torneio de futebol mais antigo ainda vigente na Espanha. Assim como as copas domésticas, é uma competição mais democrática e que conta boa partes da história do futebol espanhol. O campeonato eliminatório acontece desde 1903. Até o momento, 120 edições já foram realizadas na história. O torneio, organizado pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), é disputado anualmente com a presença de 125 clubes.

O Athletic Bilbao é o mais recente campeão do torneio. Foram 40 anos de jejum, com direito a seis vices até vencer novamente o torneio. O título contra o Mallorca veio nos pênaltis por 4 a 2. O tempo regulamentar viu um empate por 1 a 1, com gols de Dani Rodríguez para o Mallorca e Oihan Sancet para o Bilbao

Além de Barcelona e Real Madrid, outros 12 clubes já levantaram a taça da Copa do Rei: Athletic Bilbao, Atlético de Madrid, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Espanyol, Real Unión De Irún, Real Sociedad, Real Betis, Deportivo La Coruña, Arenas De Getxo e Mallorca.