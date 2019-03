Real Madrid deve demitir Solari, e Mourinho pode voltar como técnico interino

Florentino Pérez e José Ángel Sánchez se reuniram nesta quinta-feira por quatro horas e definiram que Solari só fica até o confronto de domingo

Jose Mourinho está mais próximo do que nunca de assumir o comando técnico do Real Madrid ainda nesta temporada. Segundo apuração da Goal, a conclusão foi tirada depois que Florentino Pérez e José Ángel Sánchez estiveram reunidos por quatro horas nesta quinta-feira (7).

Outra conclusão tirada sobre esta reunião foi de que Santiago Solari ocupará o banco de reservas dos Blancos pela última vez na partida deste domingo (10), contra o Valladolid.

Apesar de ter contrato com o Real Madrid até 2021, Solari já havia recebido o aviso de que não seria treinador da equipe na próxima temporada e, de acordo com apuração da Goal, o clube já estava considerando demiti-lo antes do fim da temporada.

Parte da mídia local e da torcida demonstraram receptividade positiva com o retorno de Jose Mourinho, e o português está livre para voltar ao comando do clube o quanto antes. O que pesa contra, no entanto, é que boa parte dos jogadores, veículos de comunicação e dos torcedores não são favoráveis a um regresso do ex-Manchester United. A diretoria sabe que a decisão seria controversa e causaria manifestações contrárias, mas não parecem ter cedido a isso.

O ponto crucial é que o possível candidato para o cargo de treinador deve ser escolhido antes de encerrar os 12 dias restantes da liga nesta temporada. E é aí que entram as opções de Zinedine Zidane, José Mourinho e Joachim Low, que foram os três nomes que estiveram na mesa da reunião desta quinta-feira (7).

O Real Madrid ainda está tentando convencer Zinedine Zidane a voltar ao clube, mas o francês não está convencido de que consegue ajudar o time agora, mas a partir de 30 de junho seria possível, de acordo com a apuração da Goal. Se Florentino Pérez não conseguir convencer Zidane durante este final de semana, o escolhido será José Mourinho, pois Joachim Low também não poderia assumir a equipe de Madri antes do fim da temporada, e os Blancos precisam de soluções imediatas.