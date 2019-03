Real Madrid decide que Solari não fica para próximo ano e cogita demiti-lo imediatamente

Trabalho do treinador é questionado após resultados negativos na última semana

Nunca na história do Real Madrid o seu aniversário foi tão amargo como este. Nesta quarta-feira (6), o clube comemora 117 anos, mas não há motivos para festa. Após três derrotas seguidas no Santiago Bernabéu, que culminaram a eliminação na Copa do Rei e na Champions League, Solari vê o seu trabalho questionado e pode até mesmo não chegar até o final da temporada.

De acordo com informações obtidas pela Goal, o T4, como é conhecida a zona nobre do clube, chamadas e mensagens foram constantes entre os dirigentes, funcionários e outros executivos, após a goleada sofrida para o Ajax na última terça-feira (5). A raiva como a equipe caiu na UCL era monumental.

Em estado de "choque", a cúpula foi dividida entre soluções de emergência ou deixou passar as primeiras horas para ter uma perspectiva mais fiel à realidade. No entanto, uma coisa é certa: todos estavam descontentes com a maneira de jogar da equipe e precisarão, no futuro, tomar decisões drásticas.



Foto: Getty Images

Solari, que foi condenado pelos resultados, não vai continuar no cargo, apesar de ter um contrato em vigor até junho 2021. A única dúvida é: seguirá até o final da temporada ou já será demitido?

Minutos depois da eliminação, o primeiro impulso da diretoria do Real Madrid passou por investigar a disponibilidade de alguns treinadores. Entre os dirigentes, houve quem citou o nome de José Mourinho, um homem que poderia resolver essa situação de emergência e planejar o futuro. Pochettino também foi sugerido e houve até quem colocou na mesa a possibilidade de recuperar Zinedine Zidane, que deixou o clube recentemente.



Foto: Reprodução

A noite foi longa para o Real Madrid. Até bem cedo pela manhã, de acordo com informações obtidas pela Goal, houve várias chamadas da zona nobre, tentando encontrar soluções para um projeto que afundou e precisa, o quanto antes, de uma reação.

Enquanto isso, a equipe completou nesta quarta (6) sua sessão de treinos matinais com uma incerteza latente. A expectativa entre todos os membros que compõem a o time profissional é máxima. Em todos os níveis estão conscientes da crise aberta esta semana, e todos estão à espera de notícias sobre a continuidade ou não de Santiago Solari.

É, sem dúvida, o aniversário mais triste do Real Madrid.