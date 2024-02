Real Hardcore Fã Clube: Um brinde a Nguyen, o super-torcedor do Real Madrid no Vietnã

O segundo episódio da série especial da Heineken com os verdadeiros fanáticos por futebol traz Nguyen, um apaixonad pelo Real Madrid no Vietnã

Em 2024, a Heineken tem a missão de redefinir o que significa ser um verdadeiro fanático por futebol, destacando os muitos rostos diferentes que formam o fã moderno e celebrando as diferentes maneiras como eles expressam sua devoção ao esporte e ao time que amam.

A segunda parte da nossa série única nos mostra Nguyen, um torcedor do Real Madrid do Vietnã. Um apaixonado membro fundador dos Vietnamitas Blancos que usa sua paixão e sua determinação para permitir que uma comunidade de torcedores com ideias semelhantes apoie o seu clube, apesar dos horários pouco sociáveis Um brinde para Nguyen.

Numa noite de tempestade em maio de 2018, antes da final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Real Madrid, Nguyen se viu em uma situação terrível. Mais de dois mil integrantes dos Blancos Vietnamitas da cidade de Ho Chi Minh, todos de camisas brancas, estavam em uma pequena arena coberta, prontos para assistir ao jogo mais importante da temporada. Nguyen e seus colegas fundadores da torcida planejaram durante semanas até encontrar um local... sistema de som, buffet, decoração, assentos, etc. Então, apenas duas horas antes do apito inicial, às 23h45, um oficial militar chegou para fechar o local. Desastre.

No Vietnã existem leis rigorosas se você deseja organizar uma reunião em massa (em geral, são ilegais depois das 17h sem autorização), e as licenças são particularmente difíceis se você estiver se reunindo depois da meia-noite - que é quando todas as partidas da Liga dos Campeões acontecem deste lado do mundo.

Felizmente, o governo vietnamita, amante do futebol, tende a apoiar momentos como este e vê com bons olhos os torcedores que assistem a jogos importantes no meio da noite. No entanto, para esta noite em particular e neste local em particular (um hangar de aeronaves dentro de uma zona militar), o oficial responsável não quis saber disso. Talvez ele fosse torcedor do Atlético de Madrid.

Nguyen e os seus amigos tiveram de agir tão rapidamente como Cristiano Ronaldo no seu auge, convocando a sua equipe de 11 membros organizadores para começar a contactar todos os locais que pudessem e coordenar todos seus fornecedores pela cidade.

Sob uma chuva torrencial, Nguyen e sua equipe conseguiram mobilizar duas mil pessoas e encontrar um local adequado para elas e as outras 1,5 mil que já estavam a caminho vindo de outros lugares. Como lembra Nguyen, “é difícil criar uma rotina em dias de jogos quando eles acontecem às 2h da manhã, mas uma tradição que permanece conosco até hoje nasceu naquela noite fatídica de 2018 - iluminando a noite, o torcedor vestido de branco.

Imagine ver um mar de torcedores de branco atravessando a cidade, tocando suas buzinas noite adentro, fazendo um barulho tão alto que poderia ser ouvido pelos jogadores do Real Madrid - era esse efeito que havíamos desejado e que ficou conosco desde então.”

O Real Madrid venceria por 3 a 1 naquela noite mágica em Kiev e garantiria o terceiro título consecutivo da Liga dos Campeões - o 13º no total. Este momento inacreditável foi refletido, acredita Nguyen, pelos Blancos da cidade de Ho Chi Minh, que superaram suas próprias limitações para sediar seu maior evento de todos os tempos. Como observa Nguyen: “Este foi um dia que nunca esqueceremos. Não se tratava apenas de vencer três vezes consecutivas, mas da forma como desfrutamos daquele jogo, da forma como fizemos acontecer, foi mais do que apenas o resultado. Quando Bale marcou o seu golaço foi uma celebração diferente de qualquer outra, teve toda a emoção daquele dia.” Após o jogo, a assessoria de imprensa do Real Madrid ficou sabendo das cenas incríveis e exibiu seus vídeos na TV e nas redes sociais do clube.

O amor de Nguyen pelo futebol começou quando ele tinha apenas oito anos, antes da Copa do Mundo de 1998, na França. Ele se lembra de seu pai colocando uma tabela do torneio na sala e ficando acordado até tarde para assistir a nomes como Batistuta, Totti e, o mais importante, a Ronaldo Fenômeno.

Quatro anos depois, R9 dominaria a Coreia e o Japão. “Este foi um momento de mudança, pois foi a primeira vez que pudemos assistir a um bom futebol no meio do dia”, exclamou Nguyen. Após este torneio, R9 assinaria com o Real Madrid - e o futuro do fanatismo de Nguyen estava escrito nas estrelas. Em 2012, Nguyen decidiu fundar uma torcida própria e o resto, como dizem, é história.

Após a saída de CR7 em 2018, o grupo sofreu com muitos fãs levando sua fidelidade para a Juve e, além disso, o clube sofreu com maus resultados, o que resultou numa queda geral no entusiasmo. Depois veio a Covid… e o Vietnã teve um confinamento particularmente intenso. “Em 2022, antes da final da Liga dos Campeões, eu estava acompanhando as notícias de perto para ver o que poderia acontecer, já que tínhamos leis rígidas que permitiam apenas dez pessoas por vez em uma sala. Semanas antes da final as coisas mudaram e conseguimos reunir 1.200 pessoas. Foi uma das primeiras grandes reuniões da cidade.”

Hoje, os Blancos da cidade de Ho Chi Minh sediam eventos em dias de grandes jogos, como as quartas, as semifinais e a final da Liga dos Campeões, o El Clasico e o clássico de Madri. Frequentemente, eles colaboram com instituições de caridade, oferecendo-se como voluntários e arrecadando dinheiro. Longe das luzes brilhantes do Bernabéu nas ruas de Saigon, o canto “Hala Madrid” continua soando alto. Como diz Nguyen: “Nós nos reunimos de branco no meio da noite para sermos vistos pelos jogadores em Madri”.

Em Ho Chi Minh, o que começou como uma paixão infantil cresceu e se tornou uma verdadeira comunidade, com suas próprias histórias, rituais e tradições lendárias. Apesar de estarem do outro lado do mundo e enfrentando fuso horário e restrições inconvenientes, esses torcedores da Liga dos Campeões estão redefinindo o que significa ser um grande fanático por futebol e o que significa vestir o branco do Real Madrid.

“Lembro quando perguntaram a Di Stefano ‘o que é o Real Madrid?’ e disse: ‘é um sentimento, uma paixão, é o melhor sentimento que não podemos explicar com palavras.’ Sabemos que amamos o Real Madrid e queremos fazer algo pelo Real Madrid.”

