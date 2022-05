RB Bragantino x Vélez: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

A bola vai rolar nesta quinta-feira (5) para RB Bragantino x Vélez, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, a partir das 21h (de Brasília), no Nabizão. É o segundo duelo entre as equipes em 2022, 20 dias após o último encontro entre os rivais, válido pela segunda rodada do torneio. Na ocasião, as equipes empataram por 2 a 2.

Com quatro pontos conquistados no Grupo C, o RB Bragantino busca o segundo triunfo no torneio. Em três jogos disputados, registra uma vitória, um empate e uma derrota. Aproveitamento de 44,4%.

Do outro lado, o Vélez, na lanterna do grupo, ainda busca o primeiro resultado positivo. Até o momento, são duas derrotas e um empate.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Nabizão, o RB Bragantino terá o retorno de Artur, recuperado lesão no posterior da coxa esquerda. No entanto, a presença do atacante entre os titulares é tratado como dúvida.

Por outro lado, o técnico Maurício Barbieri conta com uma lista extensa de desfalques: Natan, Praxedes, Luan Cândido, Carlos Eduardo, Leandrinho e Maycon Cleiton.

"A gente sabe que os pontos em casa são muito importantes. Sabemos que vamos jogar contra times de qualidade, mas, como falei, estamos preparados. Vamos trabalhar para conquistar os seis pontos em casa", afirmou o zagueiro Renan.

Já o Vélez terá os retornos de Matías de los Santos e Luca Orellano, mas José Florentín, expulso contra o Nacional-URU, é ausência certa. Assim, o técnico Julio Vaccari pode optar pela entrada de Julián Fernández.

Possível escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Renan e Ramon; Jadsom, Lucas Evangelista (Eric Ramires) e Hyoran; Sorriso (Artur), Helinho e Ytalo.

Possível escalação do Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías de los Santos, Valentín Gómez e Francisco Ortega; Máximo Perrone; Luca Orellano, Joel Soñora, Julián Fernández e Lucas Janson; Lucas Pratto.

DESFALQUES

RB BRAGANTINO:

Natan, Praxedes, Luan Cândido, Carlos Eduardo, Leandrinho e Maycon Cleiton: machucados

VÉLEZ:

José Florentín: suspenso (terceiro cartão vermelho)

ARBITRAGEM

Árbitro: Jhon Ospina - COL

Assistentes: Dionisio Ruiz e Jhon León - COL

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre RB Bragantino e Vélez será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, pelo Star+, no streaming, e pelo Facebook Watch, na internet, nesta quinta-feira (5).