RB Bragantino x Palmeiras: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão feminino 2022

A bola vai rolar neste domingo (15) para RB Bragantino x Palmeiras, pela nona rodada do Brasileirão feminino, a partir das 11h (de Brasília), no CFA Jarinu.

Brigando pela liderança, o Palmeiras busca reencontrar o caminho da vitória após a derrota para o Internacional por 1 a 0 na última rodada. Atualmente, soma 19 pontos, com seis vitórias, um empate e uma derrota nos oito jogos disputados.

Do outro lado, o RB Bragantino, na zona de rebaixamento, com apenas um ponto, luta pela primeira vitória no campeonato nacional. Até aqui, são sete derrotas e um empate.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Palmeiras: Jully, Thais, Agustina, Day Silva, (Katrine) e Bruna Calderan; Julia Bianchi, Patricia Sochor, Duda Santos e Byanca Brasil; Bia Zaneratto e Chú Santos.

Possível escalação do RB Bragantino: Karol Alves; Ingryd, Taba e Flavia; Rhay Coutinho, Lelê, Mylena, Raquel e Lay; Ariel e Luana.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre RB Bragantino e Palmeiras será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, neste domingo (15).