RB Bragantino x Grêmio: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileiro sub-20

Partida acontece neste sábado (30), pela oitava rodada do Brasileiro sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Bragantino e Grêmio se enfrentam neste sábado (30), no CFA, a partir das 15h (de Brasília), pela oitava rodada do Grupo B do Brasileirão Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da CBF TV, na internet

O RB Bragantino vem de derrota na última rodada e quer se recuperar no campeonato. O Massa Bruta é o sétimo colocado do grupo B, com 8 pontos (duas vitórias, dois empates e três derrotas).

Já o Grêmio empatou o clássico gaúcho no jogo passado e está na sexta posição, com 9 pontos somados (duas vitórias, três empates e duas derrotas).

Prováveis escalações

Possível escalação do RB Bragantino: Gustavo, Dija, Darlisson, Jefferson, Renilson, Wesley, Kauã, Willian, Gustavo, Talisson e Marquinhos.

Possível escalação do Grêmio: Arthur, Cristiano, João Pedro, Lucão, Wesley, Hiago, Pedro Cuiabá, Mila, Kauan, Ronald e Freddy.

Desfalques da partida

RB Bragantino:

sem desfalques confirmados.

Grêmio:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO RB Bragantino x Grêmio DATA Sábado, 30 de julho de 2022 LOCAL CFA - Jarinú, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jose Souza (SP)

Assistentes: Robson Oliveira e Juliana Esteves (SP)

Quarto árbitro: Fernanda Souza (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

RB Bragantino

JOGO CAMPEONATO DATA Ska Brasil x RB Bragantino Paulista sub-20 27 de julho de 2022 Athletico-PR 3 x 0 RB Bragantino Brasileiro sub-20 24 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo-SP x RB Bragantino Paulista sub-20 3 de agosto de 2022 15h (de Brasília) Vasco x RB Bragantino Brasileiro sub-20 7 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 0 x 1 Grêmio Gaúcho sub-20 26 de julho de 2022 Grêmio 0 x 0 Internacional Brasileiro sub-20 23 de julho de 2022

Próximas partidas