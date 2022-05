RB Bragantino x Estudiantes: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

RB Bragantino e Estudiantes se enfrentam nesta terça-feira (17), no Nabizão, a partir das 19h15 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Facebook Watch, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Estudiantes DATA Terça-feira, 17 de maio de 2022 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista, SP HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e do Facebook Watch, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta terça-feira (17), no Nabizão.

MAIS INFORMAÇÕES

Vindo de dois empates e duas derrotas nos últimos quatro jogos, o RB Bragantino busca a recuperação. Atualmente, a equipe de Bragança Paulista aparece na vice-liderança do Grupo C da Libertadores, com cinco pontos (uma vitória, dois empates e uma derrota).

"Temos um compromisso muito importante. Vamos nos preparar da melhor maneira possível para encarar o Estudiantes e impor nosso jogo. É um time que a gente já enfrentou e estudou bastante.", afirmou o técnico Maurício Barbieri.

Do outro lado, o Estudiantes, na liderança isolada com 10 pontos, soma três vitórias e um empate. Aproveitamento de 83,3%.

Na terceira rodada, o RB Bragantino foi derrotado pelo Estudiantes por 2 a 0, na Argentina, gols marcados por Rogel e Boselli.

A campanha do RB Bragantino na Copa Libertadores 2022

RB Bragantino 2 x 0 Nacional - 6 de abril de 2022

Vélez 2 x 2 RB Bragantino - 14 de abril de 2022

Estudiantes 2 x 0 RB Bragantino - 26 de abril de 2022

RB Bragantino 1 x 1 Vélez - 5 de maio de 2022, às 21h (de Brasília)

RB Bragantino x Estudiantes - 17 de maio de 2022, às 19h15 (de Brasília)

Nacional x RB Bragantino - 24 de maio de 2022, às 19h15 (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 1 Atlético-MG Brasileirão 11 de maio de 2022 Palmeiras 2 x 0 RB Bragantino Brasileirão 14 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Nacional x RB Bragantino Copa Libertadores 24 de maio de 2022 19h15 (de Brasília) Goiás x RB Bragantino Brasileirão 28 de maio de 2022 16h30 (de Brasília)

ESTUDIANTES

JOGO CAMPEONATO DATA Rosario 3 x 1 Estudiantes Campeonato Argentino 7 de maio de 2022 Estudiantes 1 (3) x (4) Argentino Juniors Campeonato Argentino 11 de maio de 2022

Próximas partidas