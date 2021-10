RB Bragantino x Corinthians: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste sábado (2), pela 23ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo de equipes que brigam para entrar no G-4, RB Bragantino e Corinthians se enfrentam neste sábado (2), no Nabizão, a partir das 19h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Corinthians DATA Sábado, 2 de outubro de 2021 LOCAL Nabizão, Bragança Paulista - SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Alex And Ribeiro (SP)

Quatro árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Assistente do VAR: Daniel Luis Marques (SP)

ONDE VAI PASSAR?



TImão busca o triunfo fora de casa / Foto: Getty Images

O Premiere, na tv fechada, irá transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Empolgado após a classificação para a grande final da Copa Sul-Americana, o RB Bragantino "vira a chave" para o Brasileirão e quer colocar fim à sequência de quatro jogos seguidos sem vencer no campeonato.

Após poupar alguns jogadores na última rodada, o técnico Maurício Barbieri deve mandar a campo o que tiver de melhor à disposição, já que o time luta para entrar no G-4.

Do outro lado, o Corinthians vem com moral depois de bater o Palmeiras em clássico, com destaque para a atuação de Róger Guedes.

O Timão não terá Gabriel, suspenso, enquanto Roni está lesionado. Desta forma, o técnico Sylvinho deve reptir a escalação do último jogo.

Provável escalação do RB Bragantino: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo; Willian, Giuliano, Renato Augusto e Gabriel Pereira; Róger Guedes.

Provável escalação do Corinthians: Lopes; Gusto, Denayer, Da Silva, Emerson; Caqueret, Guimaraes; Shaqiri, Paqueta, Aouar; Toko Ekambi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Libertad 1 x 3 RB Bragantino Copa Sul-Americana 29 de setembro de 2021 Fluminense 2 x 1 RB Bragantino Brasileirão 26 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Flamengo Brasileirão 6 de outubro de 2021 20h30 (de Brasília) Palmeiras x RB Bragantino Brasileirão 9 de outubro de 2021 21h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 1 Palmeiras Brasileirão 25 de setembro de 2021 Corinthians 1 x 1 América-MG Brasileirão 19 de setembro de 2021

Próximas partidas